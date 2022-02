Stany Zjednoczone wprowadzają nowe sankcje dla Rosji

- Putin jest agresorem, wybrał tę wojnę, a teraz on i jego kraj poniosą konsekwencje - powiedział na zwołanej w czwartek (24 lutego) konferencji Joe Biden. - Wprowadzam nowe, silne sankcje na to, co może być eksportowane do Rosji. To doprowadzi do ogromnych kosztów dla gospodarki Rosji - dodał amerykański prezydent.

Przywódca USA poinformował, że sankcje mają być wymierzone także w cztery rosyjskie banki, m.in. VTB i Sbierbank. Dotkną ponadto rosyjskie elity i członków ich rodzin.

- Po rozmowach z liderami G7 (USA, Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) można powiedzieć, że istnieje pełna zgoda. Ograniczamy zdolności Rosji do prowadzenia działalności biznesowej w dolarach, euro, funtach i jenach, bycia częścią globalnej gospodarki - podkreślił prezydent USA.

Jak powiedział, działania te ograniczą możliwości Rosji. "Zmniejszymy ich możliwości finansowania i rozwijania własnej armii".

Stany mają nie poprzestać tylko na sankcjach, ale bronić też swoich sojuszników w ramach NATO i ich terytoriów. - Nasze siły nie są i nie będą zaangażowane w konflikt na Ukrainie przeciwko Rosji. Nie jedziemy do Europy, aby walczyć na Ukrainie, ale aby bronić sojuszników z NATO. - powiedział Biden. - USA wywiążą się ze swoich zobowiązań, traktując atak na sojusznika NATO jako atak na wszystkich jego członków.

Ł.T