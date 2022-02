Rychły koniec telefonów „na drucie” nie tylko we Francji?

Prasa francuska podała, że czołowy francuski operator sieci telefonicznej, Orange, zamierza zamknąć i zlikwidować swoją sieć telefoniczną opartą na przewodach miedzianych. Likwidacja ma nastąpić do roku 2030.

Oznacza to, że tradycyjna technologia łączności, funkcjonująca od chwili wynalezienia telefonu ok. 150 lat temu, odejdzie w przeszłość. Sieć, licząca sobie około miliona kilometra kabli telefonicznych, ma zostać zdemontowana. Zastąpią ją połączenia oparte na światłowodach oraz telefonii bezprzewodowej.

Firma uznała, że utrzymanie sieci miedzianej jest zbyt drogie (ok. 500 mln euro rocznie), drut miedziany jest zbyt delikatny i podatny na uszkodzenia, a przede wszystkim transmisja danych kablami miedzianymi jest zbyt powolna w porównaniu do światłowodów; te drugie umożliwiają przesyłanie z prędkością kilkudziesięciokrotnie większą niż drut miedziany.

We Francji z technologii światłowodowej korzysta już około 13 milionów spośród 32 milionów gospodarstw domowych. Zarząd spółki Orange uznał, że równoległe utrzymywanie szybkiej sieci światłowodowej oraz starzejącej się sieci miedzianej nie ma sensu. „Płacenie za dwie sieci to ekonomiczna herezja” - uważa Michel Combot, dyrektor generalny Francuskiej Federacji Telekomunikacji. Do tego połączenie dwóch zupełnie różnych technologii jest niezwykle skomplikowane techniczne, a klienci Orange narzekają na jakość usług świadczonych przy użyciu tradycyjnej sieci.

Orange zakłada, że ogłoszenie decyzji o planach likwidacji sieci miedzianej przyspieszy przejście reszty klientów firmy do sieci światłowodowej, która jest trzykrotnie tańsza w utrzymaniu. Niebagatelne będą też zyski ze sprzedaży odzyskanej miedzi oraz likwidacji tysięcy central telefonicznych.

Póki co, plany likwidacji tradycyjnej sieci telefonicznej dotyczą Francji. Warto jednak pamiętać, że Orange jest właścicielem m.in. większości sieci telefonicznej w Polsce. Jeśli operacja we Francji się powiedzie i da oczekiwane rezultaty, firma zapewne będzie chciała dokonać podobnego zabiegu w swoich spółkach-córkach w innych krajach.©℗ (cm)