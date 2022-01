Około 150 zakażonych pasażerów na pokładzie luksusowego wycieczkowca w Genui

Około 150 pasażerów statku wycieczkowego, który wpłynął w poniedziałek do portu w Genui we Włoszech, jest zakażonych koronawirusem - podała agencja Ansa. Większość pasażerów na pokładzie luksusowej jednostki MSC Grandiosa, która przypłynęła z Marsylii, to Włosi.

Testy zostały wykonane u uczestników rejsu tuż przed ich zejściem na ląd.

Wszyscy zakażeni przebywają w izolacji w swoich kajutach. Rozpoczęły się przygotowania do organizacji powrotu Włochów do ich domów środkami transportu, które zapewni armator.

Cudzoziemcy z pozytywnym wynikiem testu zostaną umieszczeni w jednym z ośrodków medycznych.

Wycieczkowiec odpłynie w kierunku następnego portu - Civitavecchia niedaleko Rzymu - po zakończeniu jego dezynfekcji.(PAP)