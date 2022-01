Grecja wprowadza kary finansowe dla niezaszczepionych seniorów

Ciekawe

2022-01-18 08:25:39

86% zaszczepionych, a oni mają problem z rozprzestrzenianiem się wirusa. Tzn.: że ten preparat pseudo leczniczy którym się szprycuje ludzi i to na odpowiedzialność przyjmujących a nie szprycujących jest jawnym sq.......twem. Nie neguje obecności wirusa o tym wariancie, jakiś większy procent ludzi niż przy standardowej grypie może nie dać rady go zwalczyć, ale to co się wyprawia ze szprycowaniem preparatem, który przebadano w 3 miesiące!, a nie jak zawsze 3 - 5 albo i więcej zakrawa już na...