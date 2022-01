W kraju w poniedziałek 10 445 zakażeń SARS-CoV-2. Zmarły 4 osoby

Mamy 10 445 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa. Zmarły 4 zakażone osoby - poinformowało w poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia.

To duży wzrost zakażeń w porównaniu z danymi z ubiegłego tygodnia. W poniedziałek, 10 stycznia było 7785 przypadków koronawirusa i zmarło 19 osób.

Nowe zakażenia dotyczą mieszkańców z województw: mazowieckiego (2273), śląskiego (1494), małopolskiego (1428), wielkopolskiego (699), pomorskiego (662), dolnośląskiego (658), podkarpackiego (613), łódzkiego (530), zachodniopomorskiego (358), lubelskiego (349), kujawsko-pomorskiego (293), warmińsko-mazurskiego (260), opolskiego (249), świętokrzyskiego (202), lubuskiego (171), podlaskiego (121).

Osiemdziesiąt pięć zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku trwania pandemii w Polsce: 4 323 482 / 102 309 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Silny wzrost epidemii na wschodzie kraju

- Wzrost liczby zakażeń, który następuje przede wszystkim w województwach wschodnich, w których czwarta fala przechodziła jako pierwsza, może świadczyć o tym, że właśnie wchodzimy w piątą falę epidemii - powiedział w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz zapowiedział, że porównując liczbę zakażeń w tym tygodniu i w poprzednim mamy do czynienia z 18-procentowym wzrostem.

- To, co może niepokoić, to odbicie, które następuje przede wszystkim w województwach wschodnich, w których czwarta fala przechodziła jako pierwsza, bo może to świadczyć o tym, że właśnie wchodzimy w piątą falę epidemii - stwierdził Andrusiewicz.

Zastrzegł, że wzrost tydzień do tygodnia w woj. podkarpackim wynosi 50 proc., w woj. małopolskim - 30 proc., w woj. mazowieckim - 29 proc., w woj. lubelskim - 26 proc.

- Widzimy po tej ścianie wschodniej, a także po woj. mazowieckim i małopolskim rzeczywiście to spore odbicie w notowanych codziennie przypadkach zakażeń - ocenił.

(m, PAP)