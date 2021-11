Zmiany w komunikacji miejskiej po zakończonym meczu Pogoni

W związku z organizacją meczu Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk w dniu 27 listopada br.(sobota) nastąpią zmiany funkcjonowaniu komunikacji miejskiej - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.

TRAMWAJE :

Po zakończonym meczu ok. godz. 19:00 dodatkowe składy wykonają kursy na trasie:

Karłowicza – Turzyn – Plac Kościuszki – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Basen Górniczy – Jaśminowa ZUS – Turkusowa;

Karłowicza – Turzyn – Pl. Kościuszki – Brama Portowa – Pl. Żołnierza Polskiego – Parkowa – Stocznia Szczecińska – Ludowa – Gocław.

AUTOBUSY:

Przystanki początkowe dla dodatkowej komunikacji autobusowej będą zlokalizowane na ul. Twardowskiego. Wszystkie przystanki autobusowe są przystankami „na żądanie”.

Rezerwa dodatkowa do obsługi linii B. Po zakończonym meczu ok. godz. 19:00 autobus wykona kurs na trasie:

Twardowskiego – 26 Kwietnia – Krzywoustego – Wyszyńskiego – Basen Górniczy – Rondo Ułanów Podolskich – Wiosenna – Osiedle Słoneczne – Osiedle Bukowe. Na trasie obowiązują wszystkie przystanki linii 75 (na odcinku Turzyn Dworzec – Wyszyńskiego) oraz B (na odcinku od Wyszyńskiego do Os. Bukowego).

Rezerwa dodatkowa do obsługi linii C. Po zakończonym meczu ok. godz. 19:00 autobus wykona kurs na trasie:

Twardowskiego – 26 Kwietnia – Krzywoustego – Wyszyńskiego – Basen Górniczy – Przestrzenna – Dąbie Osiedle – Osiedle Kasztanowe. Na trasie obowiązują wszystkie przystanki linii 75 (na odcinku Turzyn Dworzec – Wyszyńskiego) oraz C (na odcinku od Wyszyńskiego do Os. Kasztanowego).

Rezerwa dodatkowa do obsługi linii 107. Po zakończonym meczu ok. godz. 19:00 autobus wykona kurs na trasie:

Twardowskiego – Jagiellońska Szpital – Bohaterów Warszawy – al. Piastów – pl. Szarych Szeregów – pl. Grunwaldzki – Rayskiego – Malczewskiego i dalej do Polic zgodnie z przebiegiem trasy linii 107.

Na trasie obowiązują wszystkie przystanki linii 86 (na odcinku Jagiellońska Szpital – Piastów), przystanki: Pl. Szarych Szeregów i Pl. Grunwaldzki oraz przystanki linii 107 (na odcinku od Malczewskiego do Police Wyszyńskiego Polana).

Odjazd dodatkowej komunikacji nastąpi na polecenie służb Nadzoru Ruchu ZDiTM.

Oprac. (m)