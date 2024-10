Wioślarstwo. Sukces szczecinian na Brdzie

Szczecinianie zajęli II miejsce w Bydgoszczy. Fot. archiwum

W Bydgoszczy odbyły się regaty XXXIII Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, a w konkurencji ósemek ze sternikiem masters, w której rywalizowało 16 osad, II miejsce zajęła drużyna ze Szczecina (Jacek Wróblewski, Dariusz Stefanowski, Dariusz Matyjaszczyk, Dominik Michalski, Andrzej Syczewski, Krzysztof Kwiek, Jarosław Przybylski, Sławomir Czerwiński oraz Mirosław Jaworski), przegrywając minimalnie jedynie z gospodarzami Lotto Bydgostią i był to pierwszy taki sukces szczecinian w historii tych zawodów, o czym poinformował nas prezes zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Wioślarskiego Henryk Szczotko.

- Jestem jedynym wioślarzem ze szczecińskiej ósemki, który wygrał te prestiżowe zawody w latach 1992 i 1993, a więc w pierwszej i drugiej edycji bydgoskich regat, będąc wówczas zawodnikiem PTW SMS Płock - poinformował nas Jacek Wróblewski. - Byliśmy w tamtych latach mistrzami Polski seniorów na ósemce i zostaliśmy zaproszeni do wyścigu ósemek z reprezentacją Bydgoszczy na dystansie 8500 metrów. Program tych regat i regulamin do tej pory jest taki sam, czyli mistrz Polski jest zapraszany i rywalizuje z gospodarzem, a jeśli mistrzem kraju jest reprezentacja Bydgoszczy, to wówczas zapraszana jest osada, która zajęła II miejsce.

(mij)