Wioślarstwo. Medale ME szczecinianek

Maria Taczek (z lewej) w debiucie wywalczyła brąz mistrzostw Europy. Fot. Julia Kowacic/PZTW

W Turcji odbyły się młodzieżowe mistrzostwa Europy w wioślarstwie, podczas których zawodniczki AZS-u Szczecin zdobyły dwa medale.

Kinga Kusiowska wywalczyła srebro w czwórce podwójnej kobiet, a debiutująca w imprezie rangi mistrzowskiej Maria Taczek w dwójce podwójnej wagi lekkiej stanęła na najniższym stopniu podium. Dla Taczek nie jest to jeszcze koniec zmagań międzynarodowych, gdyż w następnym tygodniu weźmie udział w mistrzostwach świata w wioślarstwie plażowym w Genui we Włoszech. Ta odmiana wioślarstwa wchodzi do programu igrzysk olimpijskich już za 4 lata w Los Angeles.

(mij)