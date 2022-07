Wioślarstwo. Majka i Gadowski najlepsi

Dwa tygodnie po triumfie w zawodach Pucharu Świata na poznańskiej Malcie, dodajmy pierwszego w karierze Jolanty Majki i Michała Gadowskiego (KSI Start Szczecin), nasz eksportowy parawioślarski debel wybrał się na specjalne zaproszenie na tzw. przedtest olimpijskiego toru regatowego w Paryżu i także zwyciężył.

W Paryżu reprezentantom szczecińskiego Startu przyszło rywalizować z wicemistrzami paraolimpijskimi z Holandii i wielokrotnymi medalistami mistrzostw świata i igrzysk – Francuzami. W pierwszym starciu - o rozstawienie w torach – nasz duet był drugi. Szybka analiza przebiegu rywalizacji dokonana przez trenera koordynatora i jednocześnie prezesa Startu Tomasza Kaźmierczaka, pozwoliła na korektę planu na finał. W efekcie oglądaliśmy niezwykle zacięty bój. Do połowy dystansu wszystkie osady dzielił raptem metr. Dopiero wtedy tempa nie wytrzymali Holendrzy, ale Francuzi nie zamierzali odpuszczać. Szczecinianie ostateczny finisz rozpoczęli na 300 metrów przed metą. Zrobili to w optymalnym momencie – Francuzi także przyspieszyli, ale na mecie okazali się wolniejsi o niespełna sekundę (0,819). Takie wyścigi i tak minimalne różnice na mecie w wioślarstwie nie zdarzają się codziennie.

Nasz duet przygotowuje się do sierpniowych mistrzostw Europy i wrześniowych mistrzostw świata, a w najbliższych planach jest zgrupowanie w COS w Zakopanem i treningi z wykorzystaniem hipoksji (czyli warunków odpowiadających wysokości 2500 m n.p.m.).

- Tor w Paryżu, położony w lesie i będący naturalnym jeziorem, jest bardzo sprawiedliwy, bo jeśli pojawia się wiatr, to wieje równo na wszystkich torach, co zapewnia bardzo sprawiedliwą rywalizację, a tego zabrakło na paraigrzyskach w Tokio – podsumował szkoleniowiec Tomasz Kaźmierczak. - Na razie w Paryżu brakuje jeszcze infrastruktury wokół toru, przykładowo nie ma trybun. Ale do igrzysk jeszcze trochę czasu, więc organizatorzy na pewno zdążą Na zawody testowe zaprosili nas Francuzi. Walczyliśmy obok ekip z Kanady, Mołdawii, Holandii, Anglii, Norwegii i Izraela. Poznaliśmy z jakimi warunkami na miejscu przyjdzie nam się mierzyć i na pewno tych doświadczeń nikt nam nie odbierze. (mij)