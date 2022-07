Warcaby. Sadowska wygrywa w Pucharze Świata

Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin) wygrała turniej Riga Open zaliczany do klasyfikacji Pucharu Świata warcabistek. Po pokonaniu w rundach szóstej i siódmej najgroźniejszych rywalek, arcymistrzyń z Ukrainy wiceliderki światowego rankingu Wiktorii Motriczko i czterokrotnej mistrzyni Świata Darii Tkaczenko, do końcowego sukcesu brakowało niewiele. Remisy w dwóch ostatnich rundach wystarczyły do triumfu na Łotwie. Szczecińska liderka światowego rankingu wygrała ósmy w swojej karierze turniej w Pucharze Świata i objęła prowadzenie w generalnej klasyfikacji PŚ. Już za tydzień rozpocznie się następny turniej z cyklu Pucharu Świata, a będzie to Heerhugowaard Open w Holandii.

Tuż po turnieju o Puchar Świata, w Rydze odbyły się mistrzostwa świata w grze błyskawicznej. Akurat w tej formule gry w warcaby Natalia Sadowska nie jest tak mocna jak w grze klasycznej (pełne partie turniejowe) czy szybkiej (partie około 45-minutowe). Jej największe osiągnięcie w MŚ w grze błyskawicznej to IV miejsce dziewięć lat temu w Ułan Bator. Ale na Łotwie było znacznie lepiej i nasza warcabistka wywalczyła brązowy medal, a złoto przypadło Wiktorii Motriczko (Ukraina), zaś srebro - Elenie Czesnokowej (Łotwa). (mij)