Warcaby. Natalia Sadowska walczy w Tallinie o mistrzostwo świata i zwycięża

W poniedziałek w Tallinie (Estonia) rozpoczęły się mistrzostwa świata kobiet w warcabach stupolowych, a wśród 16 najlepszych warcabistek naszego globu jest m.in. reprezentantka Admirała PC BEST Szczecin Natalia Sadowska, dwukrotna mistrzyni świata i aktualnie druga w światowym rankingu. Mistrzowski turniej rozgrywany systemem „każda z każdą" potrwa do 14 lipca.

W turnieju po raz pierwszy od 1999 r. grają dwie Polki, a drugą zawodniczką z naszego kraju jest Arleta Flisikowska (Zuch Rychlik), która awans do finałowego turnieju zapewniła sobie udanymi występami w Pucharze Świata. W I rundzie MŚ obie nasze reprezentantki zmierzyły się w bezpośrednim pojedynku. I po ładnie rozegranej pozycyjnej partii zwyciężyła Natalia Sadowska.

Natalia Sadowska w MŚ występuje nieprzerwanie od 2011 roku. Najlepszy jej występ turniejowy to II miejsce w 2015 r. w Wuhan. To była jej przepustka do meczu o MŚ i dwóch tytułów. W warcabach o tytuł walczy się co roku. W latach nieparzystych w formie turnieju, a w parzystych rozgrywany jest mecz. W meczu występuje aktualna mistrzyni i ta, która tytuł straciła. Jeżeli w turnieju wygrywa zawodniczka dzierżąca tytuł, to w meczu gra wicemistrzyni świata. Przypomnijmy, że ostatni mecz, który z powodu pandemii i problemów organizacyjnych, był przekładany, odbył się w tym roku w Warszawie, a N. Sadowska długo prowadziła, lecz przegrała dopiero w dogrywce z Rosjanką Tamarą Tansykkużyną, która też występuje w Tallinie. ©℗

(mij)