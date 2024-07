Wakacje na sportowo dla dzieci i starszych

Każdy może spróbować swych sił na stadionie im. Wiesława Maniaka. Fot. Ryszard PAKIESER

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zaprasza do aktywnego spędzania wakacji na swoich obiektach, a w lipcu i sierpniu mieszkańcy będą mieli do dyspozycji halę sportową, boisko piłkarskie i stadion lekkoatletyczny.



To nowość, bo do tej pory z miejskich obiektów mogły korzystać tylko zorganizowane grupy, tzn. kluby, szkółki czy stowarzyszenia. W wakacje MOSRiR uruchomił pilotażowy program dla osób indywidualnych, które chciałaby aktywni spędzić swój wolny czas. W tym celu zorganizowano dla mieszkańców bezpłatne zajęcia sportowe i rekreacyjne.



MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY

im. Wiesława Maniaka, ul. Litewska 20



Zajęcia pod okiem animatora skierowane są do osób starszych (50+) oraz pozostałych mieszkańców (OPEN), prowadzone są w grupach, maksymalnie 20 osób. Aby skorzystać z oferty wystarczy wysłać maila na adres. aktywni@mosrir.szczecin.pl i uzyskać potwierdzenie udziału w zajęciach.



Poniedziałki

9.30 – 10.30: zajęcia dla grupy 50+

10.30 – 11.30: zajęcia dla grupy OPEN

Czwartki

18.30 – 19.30: zajęcia dla grupy OPEN

19.30 – 20.30: zajęcia dla grupy 50+

Soboty

9.30 – 10.30: zajęcia dla OPEN

10.30 – 11.30: zajęcia dla grupy 50+



HALA MIEJSKA

ul. Twardowskiego 13b



W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 20 osób, które chcą zagrać w koszykówkę lub piłkę ręczną. Aby skorzystać z oferty wystarczy wysłać maila na adres. aktywni@mosrir.szczecin.pl i uzyskać potwierdzenie udziału w zajęciach.



Poniedziałki

12.00 – 13.00

Wtorki

9.30 – 10.30

Czwartki

12.00 – 13.00

Soboty

12.00 – 13.00

Niedziele

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00



STADION MŁODZIEŻOWY

ul. Tenisowa 38



Do dyspozycji jest małe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Oferta skierowana jest do dzieci i rodziców, którzy chcieliby wspólnie spędzić czas grając w piłkę nożną. Ze względu na charakter aktywności (brak zajęć zorganizowanych) zapisy nie obowiązują.



Wtorki

11.00 – 13.00

Niedziele

15.30 – 19.30