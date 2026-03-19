W piątek Marian Kielec spocznie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Fot. Dariusz Gorajski

W piątek (19 marca) o godz. 13 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbędzie się pogrzeb ŚP Mariana Kielca, legendarnego piłkarza Pogoni i króla strzelców

Marian Kielec urodził się 6 marca 1942 roku w rumuńskiej miejscowości Kimpulung Mołdawski, a po przyjeździe do Polski zamieszkał w szczecińskim Wielgowie i w całym kraju znany był jako Perła z Wielgowa. Ulubieniec kibiców Dumy Pomorza rozegrał ponad 300 oficjalnych meczów w granatowo-bordowych barwach. W I i II lidze zdobył 113 goli i pod tym względem jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii szczecińskiego klubu. Tytuł króla strzelców najwyższej klasy rozgrywkowej wywalczył w 1963 roku, a jako piłkarz Pogoni raz wystąpił w reprezentacji Polski.

Marian Kielec odszedł 13 marca, w domu, w gronie najbliższych.

(mij)

