Piłka nożna. Pogoń z Rakowem!

W niedzielnym meczu pod Jasną Górą nie zobaczymy Musy Juwary, który grał pełne 90 minut w wygranym 2:0 sierpniowym spotkaniu z Rakowem na Twardowskiego, ale niedawno został przesunięty do III-ligowych rezerw; być może w częstochowskich barwach wystąpi natomiast były Portowiec Jean Carlos Silva, który ostatnio w Szczecinie też rozegrał całe zawody. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W niedzielę o godz. 17.30 na stadionie pod Jasną Górą w meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy szczecińska Pogoń zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa, który może być nieco przemęczony, bo w czwartkowe wczesne popołudnie rozgrywał w Świdniku z dogrywką pojedynek ćwierćfinałowy Pucharu Polski z miejscową III-ligową Avią.

REKLAMA

W pucharowym meczu, rozpoczynając strzelanie w doliczonym czasie pierwszej połowy, Raków po dogrywce wygrał z Avią 2:1 (1:0, 1:1) po bramce Jonatana Brauta Brunesa (45+4), a wyrównał w doliczonym czasie II połowy Dominik Zawadzki (90+2). Dogrywka zakończyła się zwycięstwem ekstraklasowiczów po trafieniu Ariela Mosóra (92). Niedzielny rywal Pogoni zagrał w składzie: Kacper Trelowski - Mitja Ilenić (55 Patryk Makuch), Ariel Mosór, Bogdan Racovițan, Stratos Svarnas, Jean Carlos Silva (9 Adriano Amorim, 81 Michael Ameyaw) - Tomasz Pieńko, Oskar Repka, Marko Bulat, Ivi López (81 Leonardo Rocha) - Jonatan Braut Brunes (81 Bogdan Mircetić).

Pozostałe wyniki 1/4 finału PP: GKS Katowice - Widzew Łódź 1:1 (1:1, 1:0) k. 4:2, Zawisza Bydgoszcz - Chojniczanka Chojnice 1:1 (1:1, 1:0) k. 5:4, Lech Poznań - Górnik Zabrze 0:1 (0:1). Półfinały zaplanowano wstępnie na 8 kwietnia, a losowanie odbędzie się w Warszawie w piątek 6 marca o godz. 12.

Przygotowując się do boju pod Jasną Górą, szczecińscy piłkarze poniedziałek mieli wolny, by się lepiej zregenerować, a we wtorek przeprowadzili dwa treningi - poranny na siłowni, a popołudniowy na boisku. Po jednym, typowo piłkarskim treningu drużyna miała w kolejne dni, zaś w podróż wyruszyła w sobotę po zajęciach.

Śni się Europa!

Portowcy po trzech kolejnych zwycięstwach - w identycznych rozmiarach 1:0, kolejno z Arką Gdynia, Górnikiem Zabrze i Widzewem Łódź - przesunęli się w górę tabeli i do najbliższego rywala tracą tylko 3 punkty, więc w przypadku zwycięstwa, wyprzedzą Częstochowian w tabeli, mając lepszy bilans bezpośrednich spotkań, gdyż w I rundzie wygrali u siebie 2:0 po golach w drugiej połowie Kamila Grosickiego i Paula Mukairu. Pogoń może się więc włączyć do walki o europejskie puchary, tym bardziej, że w tym roku awansują aż 4 polskie drużyny, bo z uwagi na dobre wyniki, nasz futbol ma lepsze notowania w rankingach UEFA. Być może nawet piąta drużyna naszej Ekstraklasy będzie mogła wystąpić w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, a stanie się tak, jeśli Puchar Polski wywalczy ktoś z czołowej ligowej czwórki.

5 lat oczekiwania...

Dwa ostatnie mecze z Rakowem Szczecinianie rozstrzygnęli na swoją korzyść, nie tracąc w nich ani jednej bramki, a w czterech ostatnich pojedynkach pomiędzy niedzielnymi przeciwnikami nie było remisów. Gorzej wygląda natomiast sytuacja na wyjazdach, bo w delegacji czekamy na zwycięstwo z Częstochowianami już od pięciu lat. Ostatni raz na wyjeździe w meczu o punkty pokonaliśmy Raków 29 stycznia 2021 roku, gdy gościnnie w Bełchatowie Pogoń wygrała 1:0 po trafieniu Adriana Benedyczaka. W całej ligowej historii Pogoń rozegrała dotychczas 27 meczów z Rakowem, 7 z nich wygrywając, 6 remisując i aż 14 przegrywając, co dało niekorzystną różnicę bramkową: 21-32. W Pucharze Polski kluby zmierzyły się tylko raz i u siebie przegraliśmy 0:1.

Czerwony Amerykanin

W zawodach z Rakowem, które jako sędzia główny poprowadzi Jarosław Przybył z Kluczborka, nie będzie mógł wystąpić Kellyn Acosta, gdyż Komisja Ligi podjęła decyzję o ukaraniu Amerykanina dwoma meczami zawieszenia w wyniku czerwonej kartki otrzymanej podczas niedawnego meczu z Widzewem. Dodajmy, że to dopiero druga czerwona kartka w profesjonalnej karierze reprezentanta USA, a pierwszą otrzymał ponad 10 lat temu. Zawodnik gra jednak ostro i gdyby nie pobłażliwość arbitra, już we wcześniejszym meczu Pogoni mógł obejrzeć czerwony kartonik...

Z powodu problemów zdrowotnych w ekipie Dumy Pomorza nie będzie mogło wystąpić co najmniej trzech zawodników: Rajmund Molnar i Linus Wahlqvist, którzy kurować się będą prawdopodobnie przez całą wiosnę, a także Karol Angielski, to nowy zimowy nabytek kontuzji nabawił się przy okazji zdobycia zwycięskiego gola z Łodzianami. Niepewny jest też występ Mora N'Diayego...

Na co pójdziemy do kina?

Pogoń na wyjazdach zawsze wspierana jest przez liczną grupę szalikowców, zaś kibice, którzy nie będą mogli wyjechać, a chcieliby obejrzeć mecz wspólnie, mogą to zrobić w licznych szczecińskich pubach (Joker, Kicker, Nowy Browar, Lokalna), a nawet w... kinie Helios przy ul. Andrzeja Struga na Słonecznym.

(mij)

W 24. kolejce grają

PIĄTEK

Lechia - Jagiellonia 20.30

SOBOTA

Korona - Termalica 14.45

Piast - Zagłębie 17.30

Widzew - Lech 20.15

NIEDZIELA

Motor - Górnik 12.15

Radomiak - GKS Katowice 14.45

Raków - POGOŃ 17.30

Legia - Cracovia 20.15

PONIEDZIAŁEK

Wisła - Arka 19.00

Tabela po 23 kolejkach

1. Zagłębie Lubin 38 37-27 10 8 5

2. Jagiellonia Białystok 38 39-26 10 8 4

3. Lech Poznań 38 40-34 10 8 5

4. Górnik Zabrze 34 33-31 10 4 9

5. Raków Częstochowa 34 31-29 10 4 9

6. Cracovia Kraków 33 29-25 8 9 6

7. Wisła Płock 33 24-20 8 9 6

8. POGOŃ Szczecin 31 33-35 9 4 10

9. GKS Katowice 30 31-32 9 3 10

10. Korona Kielce 30 27-26 8 6 9

11. Motor Lublin 30 32-37 7 9 7

12. Radomiak Radom 29 37-34 7 8 7

13. Piast Gliwice 29 26-28 8 5 10

14. Lechia Gdańsk 28 46-45 9 6 8

15. Arka Gdynia 26 21-38 7 5 10

16. Legia Warszawa 25 27-29 5 10 8

17. Widzew Łódź 24 29-33 7 3 13

18. Termalica Nieciecza 22 27-40 5 7 11

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

REKLAMA