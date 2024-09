Tenis stołowy. Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków w Bierzwniku [GALERIA]

W Bierzwniku odbył się I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków, w którym udział wzięło 7 żaczek i 16 żaków.

Wśród żaczek zwyciężyła Milena Szymanowska (Iskra Łasko), przed Leną Wysocką (UKS Teniga Szczecin) i Larą Kilarską (Chrobry Międzyzdroje). W żakach wygrał Kacper Kocoń (UKS 96 Sucha Koszalińska), drugi był Julian Skrzypczak (Teniga Szczecin), a trzeci Daniel Zarzycki (SALOS Szczecin). Turniej rozegrano systemem pucharowym do dwóch porażek o 3 miejsce z tyłu, z dodatkowymi grami w przedziałach o miejsca. Organizatorami zawodów byli: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego oraz Gminne Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury w Bierzwniku.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wezmą udział w I Grand Prix Polski Żaków, które w dniach 27-29 września 2024 r. odbędzie w Czchowie.

###

W Świdwinie rozegrano I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorek i Seniorów, w którym udział wzięło 6 seniorek i 26 seniorów.

W seniorkach wygrała Julia Zornig (STS Dębno), wyprzedzając Patrycję i Paulinę Korzeniowską (obie SMTS Bez Spiny Wołczkowo). Wśród seniorów wygrał Kamil Nalepa (Griffin's Spin Szczecin), drugi był Tomasz Tabor (Darz Bór Karnieszewice ), a trzeci Adam Kukkuk (Griffin's Spin Szczecin). Turniej rozegrano systemem pucharowym do dwóch porażek o 3 miejsce z tyłu, z dodatkowymi grami w przedziałach o miejsca. Organizatorami zawodów byli: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i AP Technik Świdwin.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wezmą udział w I Grand Prix Polski Seniorów, które w dniach 20-22 września 2024 r. odbędzie w Krakowie.

###

W Fabryce Energii rozegrano 140 turniej FETS i pierwszy nowego cyklu pn. "Rum Club", w którym udział wzięło 48 zawodników. Przez rozpoczęciem rywalizacji rozdano nagrody za poprzedni cykl rozgrywek. Turniej rozegrano systemem pucharowym do dwóch przegranych meczów i z otwartym finałem. Spotkania rozgrywano do trzech wygranych setów, a w piątym - wzorem Lotto Superligi, gra toczyła się do sześciu zdobytych punktów. Zawody rozpoczęły się o godz. 10:05, a zakończyły o 15:10.

Zwycięzcą turnieju został Andrzej Mozol, który wygrał grupę A. W grupie B najlepszy był Roman Filipowicz. W grupie C zwyciężył Piotr Lachowicz, zaś w grupie D Rafał Gustołek. W grupie E wygrał Jan Merta. Nagrodami były bony i złotowe vouchery do restauracji "Rum Club", znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie.

- Ostatni turniej FETS był naprawdę niesamowity - powiedział po turnieju A. Mozol, zwycięzca zawodów, którego celem jest wygranie całej edycji. - Wygrana to świetnie uczucie, ale to, co sprawiło mi największą radość, to sama atmosfera i rywalizacja. Każdy mecz był pełen emocji, a poziom zawodników wysoki. Zdecydowanie warto trenować i brać udział w tym turnieju, nie tylko dla wygranej, ale też doświadczenia i nauki oraz świetnych ludzi, których można tam spotkać.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się drugi turniej FETS pn. "Rum Club". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)