Tenis stołowy. W Gryfinie sport łączy ludzi

Ludowy Klub Sportowy Piast Gryfino jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, który zajmuje się wszechstronnym krzewieniem sportu i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego. Upowszechnia i rozwija rekreację ruchową oraz inne formy aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Piast organizuje turnieje okolicznościowe, w tym m. in. tenisa stołowego, a kierownikiem tej sekcji jest Zbigniew Świerczek.

- W grudniu 2019 roku, reanimowana została sekcja tenisa stołowego, która funkcjonuje prężnie od ponad dwóch lat - opisuje działalność klubu Zbigniew Świerczek. - Jako kierownik sekcji postanowiłem działać i choć jesteśmy amatorami, to podeszliśmy do tematu w sposób profesjonalny, rejestrując nasz klub w Polskim Związku Tenisa Stołowego. Zdobyliśmy licencję nie tylko dla klubu, ale wyrobiła ją sobie również część zawodników, co uprawnia nas do gry w V lidze, a takie mamy plany w przyszłości. Aby jednak tak się stało, to potrzebujemy wsparcia finansowego i jeśli ktoś byłby chętny nas wspomóc, to bylibyśmy wdzięczni. Jeżeli chodzi o turnieje, to każdy może z nami zagrać. W każdą ostatnią sobotę miesiąca odbywają się turnieje Grand Prix, natomiast w każdą środę przez cały rok - rozgrywany jest tak zwany turniej środowy. Oprócz tego raz w roku odbywają się turnieje o puchar Prezesa Piasta Gryfino i Burmistrza Gryfina. Dodatkowo organizujemy turnieje okolicznościowe, takie jak turniej świąteczny czy noworoczny. Ostatni turniej świąteczny odbył się 26. grudnia, a pieniądze z wpisowego przekazane zostały na akcję charytatywną. Tak więc przez cały rok coś się dzieje i nie odpuszczamy!

Sekcja tenisa stołowego Piasta Gryfino to nie tylko miejscowe turnieje, ale też wyjazdy. Na początku wakacji, od 11 do 17 lipca, sześciu członków klubu wraz z rodzinami wzięło udział w obozie sportowym organizowanym przez Akademię Tenisa Stołowego Lucjana Błaszczyka w Drzonkowie. Treningi odbywały się dwa razy dziennie, a każdy z nich trwał 2,5 godziny. W bloku tematycznym zajęć znalazły się krótkie wykłady dotyczące m. in. podstawowych elementów techniki odbić i pracy nóg, różnych sposobów zagrywki i odbioru, kontroli nad piłką czy też postawy przy stole.

- Na temat obozu oraz gry w klubie naszych koleżanek i kolegów, mogę wyrazić tylko moje zdanie: jako kierownika sekcji bardzo cieszy mnie postawa naszych zawodników, którzy ciężko pracują nad ulepszeniem swojej gry, są zdeterminowani, a przede wszystkim pełni pasji do tenisa stołowego - ocenia swoich graczy Z. Świerczek.

Zmagania członków klubu nie kończą się tylko na tenisie stołowym. Ważna jest też integracja i wspólnie spędzony czas po rozegranych zawodach. Jest rozmowa, ale też przekąski i oraz dobra atmosfera.

- Sekcję tenisa stołowego tworzą ludzie, a regularnie przyjeżdżają do nas również osoby niezrzeszone w klubie, które dobrze się u nas czują, bo panuje rodzinna i przyjazna atmosfera, którą czuje się od razu po wejściu - podsumowuje Z. Świerczek. - Wszyscy dobrze się rozumiemy, darzymy sympatią i stąd zrodziła się potrzeba spędzania wolnego czasu również poza murami sali treningowej. Takie spotkania zbliżają i przez to nawiązują się przyjaźnie na całe życie. Rozmawiamy nie tylko o tenisie stołowym, ale także o swoich pasjach i świetnie czujemy się w swoim towarzystwie. Wspólna aktywność sportowa integruje niezależnie od wieku, płci, wykonywanej na co dzień pracy czy też przekonań politycznych. Sport łączy ludzi, a my jesteśmy tego przykładem.

Wszystkich chętnych zapraszamy na turnieje tenisa stołowego do Gryfina. Zgłosić się można bezpośrednio do Zbigniewa Świerczka, pod numerem telefonu 795-898-138 lub na maila: tenisstolowy.lkspiastgryfino@op.pl . ©℗

(PR)