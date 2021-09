Tenis stołowy. UKS Chrobry Międzyzdroje liderem

W rozgrywkach I ligi tenisistek stołowych grupy północnej pierwsze miejsce po 2 kolejkach zajmuje zespół UKS Chrobry Międzyzdroje. Zawodniczki tej drużyny pokonały na wyjeździe ekipę Dojlidy Białystok 7:3, a u siebie zwyciężyły ATS East Rent Białystok również 7:3.

- Jeżeli chodzi o pierwszy wynik, to nie jestem zaskoczony. Zasłużona wygrana. Po dwie wygrane w singlu zaliczyły Joanna Kiedrowska i Paulina Knyszewska. Jeżeli chodzi o drugi mecz, to w zespole ATS-u zdecydowaną liderką jest Białorusinka Lizaveta Karasiowa, która w grze pojedynczej wygrała wszystkie swoje spotkania, ale niewiele to pomogło. UKS Chrobry ma w składzie 4 równorzędne zawodniczki i to zadecydowało o wygranej - mówi nam Rafał Buczek zawodnik Top-Spinu Szczecin.

W I lidze tenisistów stołowych grupy północnej zwycięstwo w pierwszej kolejce odniósł zespół Darz Boru Karnieszewice pokonując AZS AWFIS Balta Gdańsk II 6:4.

- Zwycięstwo gospodarzy nie jest zaskoczeniem. Liderem zespołu miał być Karol Szarmach, jednak w tym meczu ciężar gry przejął Marcin Marchlewski. Miejmy nadzieje, że starszy z braci Szarmachów wróci do swojej dyspozycji. W zespole gości liderem jest Artur Daniel. To były indywidualny mistrz Polski w grze pojedynczej, a mecz sędziował prezes ZZTS i sędzia klasy państwowej Marek Kibala - wyjaśnia R. Buczek.

W II lidze tenisa stołowego mężczyzn do miejscowość Ostroróg leżącej w Wielkopolsce wybrały się zespoły Top-Spinu BABOLAT Szczecin oraz UKS-u Champion Police na dwumecze. Champion zdobył tylko punkt remisując 5:5 z UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg i przegrywając z UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 3:7. Natomiast Top-Spin wygrał 6:4 z Nałęcz II, ale przegrał z Nałęcz I 2:8. W tej kolejce był jeszcze jeden mecz, w którym trochę niespodziewanie drugi zespół Visoneksu LUKS TOP Wierzbięcin ograł STS Dębno 7:3.

- Rozegraliśmy dwa pełne spotkania z półgodzinną przerwą, co wpłynęło również na wynik meczu. Wygrany mecz 6:4 zabrał nam dużo energii. W drugim pojedynku wygrał zespół lepszy, ale ostatni raz ze względów ekonomicznych godzimy się na rozegranie dwóch spotkań w jednym dniu. Razem z zespołem UKS Champion Police poszliśmy na rękę drużynie z Ostrorogu sami strzelając sobie w kolano. Jeżeli zaś chodzi o wynik drugiej drużyny Visoneksu, to grają tam sami młodzi zawodnicy, którzy są w regularnym treningu. Im więcej czasu spędzasz przy stole, tym osiągasz coraz lepsze wyniki. Bardziej Jednak spodziewałem się remisu z w tym spotkaniu - zakończył R. Buczek. ©℗

(PR)