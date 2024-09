Tenis stołowy. I liga znowu w Szczecinie!

Do podstawowych zawodników klubu Griffin's-Spin zalicza się Bartosz Dobrowolański. Fot. Ryszard PAKIESER

W ubiegłym sezonie tenisiści stołowi Griffin's-Spin Szczecin jako I-ligowi beniaminkowie nie utrzymali się na tym wysokim szczeblu rozgrywek, ale z powodu wycofania jednego z zespołów, ponownie zagrają w I lidze i na inaugurację w sobotę o godz. 16 w hali TME przy ul. Racibora zmierzą się z Gorzovią Gorzów, a wstęp jest tradycyjnie bezpłatny.

Szczecinianie kontynuują tradycje nieistniejącej już Stali Stocznia, która z sukcesami występowała w ekstraklasie i to po sąsiedzku, bo w hali przy ul. Kazimierza Królewicza, gdzie trenowali także ekstraklasowi pięściarze stoczniowego klubu, a na pobliskim boisku grali stalowi piłkarze. Niestety nie ma już tego funkcjonalnego obiektu sportowego, na terenie którego powstało osiedle mieszkaniowe...

Griffin's-Spin przystępuje do nowego sezonu bogatszy o doświadczenia z poprzednich rozgrywek i ze znacznie silniejszym, a przede wszystkim szerszym składem, a znalazł się w nim nawet były siatkarz ekstraklasowej Stali Stocznia, dziś już 50-letni Robert Kędziora. Największym wzmocnieniem jest jednak pozyskanie 25-letniego Kamila Nalepy, który zaliczany jest do czołowej dwudziestki najlepszych polskich ping-pongistów, a w Szczecinie zamieszka na stałe i będzie także trenerem nie tylko I-ligowej drużyny, ale także grup młodzieżowych. W rozpoczynającym się sezonie do rozgrywek zgłoszono też obcokrajowców: Dauuda Cheaiba (Niemcy), Li Hon Minga (Hongkong) i Mikai Roscę (Rumunia). A oto pozostali zawodnicy naszego klubu: Bartosz Dobrowolański, Kamil Kiljanek, Łukasz Koper, Adam Kukkuk, Patryk Stanisławczyk, Kamil Tomaszuk, Dawid Wajda, Adam Woźniak i Arkadiusz Żuk. W aktualnej kadrze jest sporo rutyniarzy, ale także kilku nastolatków. Prezesem klubu jest Dariusz Rosik, a wiceprezesem - Iwona Rosik, którą poprosiliśmy o wypowiedź.

- Udało nam się ponownie wystąpić w I lidze, bo zwolniło się miejsce po KTS-ie Gliwice, który... wykupił sobie prawo gry w Lotto Superlidze, a my teraz jesteśmy bogatsi o bagaż doświadczeń - powiedziała I. Rosik. - Wzmocniliśmy i poszerzyliśmy skład, bo szczupła kadra była naszą największą bolączką w poprzednim sezonie. Zrobiliśmy transfery, by dzieci i młodzież mieli wzorce, a w klubie mamy sporo drużyn, bo także gramy w II lidze, III, IV i V oraz II lidze kobiet. Zaryzykowaliśmy, stawiając wszystko na jedną kartę, a nasz główny cel, to utrzymanie się w I lidze, ale nie będzie łatwo, bo inne kluby też się wzmocniły, zaś dwie teoretycznie najsłabsze drużyny, grające ostatnio w naszej grupie czyli Północnej, zostały przesunięte do Południowej...

W sobotę w składzie Gorzovii będzie można zobaczyć m.in. Patryka Bieleckiego, który ostatnio rywalizował w LOTTO Superlidze, czy Dawida Kosińskiego, byłego zawodnika Griffin’s Spin...

©℗ (mij)