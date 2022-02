Tenis stołowy. Chrobry wygrywa

W miniony weekend UKS Chrobry Międzyzdroje rozegrał dwa spotkania w ramach rozgrywek I ligi kobiet grupy północnej i obydwa mecze wygrał.

W sobotę drużyna znad morza pokonała na wyjeździe zespół Stella Gniezno 10:0. Wynik nie jest zaskoczeniem, gdyż jest to najsłabsza drużyna w lidze. W spotkaniu rewanżowym Alicji Łebek i Paulina Knyszewska pokonały najlepszą zawodniczkę z Gniezna Emilię Kijok, z którą w pierwszym meczu przegrały. W niedzielę zaś, Chrobry Międzyzdroje pokonał na wyjeździe zespół Luks Agro Sieć Chełmno 7:3. Decydujące okazały się mecze deblowe, a połowa pojedynków w tym spotkaniu rozstrzygnęła się w pięciu setach.

- Chrobry formalnie był gospodarzem spotkania, ale zawody rozegrane zostały w Gnieźnie. Kijok to dobra i solidna zawodniczka. Dziewczyny z Chrobrego są w formie. W spotkaniu z Chełmnem najlepsza była Łebek, która zdobyła 2.5 punkta - ocenił mecz Rafał Buczek grający trener Top-Spinu Szczecin.

###

W meczu I ligi mężczyzn grupy północnej Darz Bór Karnieszewice wygrał u siebie z drugim zespołem Palmiarni Zielona Góra II 7:3.

- Marcin Woskowicz był lekko przeziębiony w tym spotkaniu. Należy pochwalić Bartosza Szarmacha, który zdobył 2.5 punkta, a nie był to łatwy mecz dla gospodarzy. Młodzież z Zielonej Góry się postawiła. Warto wspomnieć o Patryku Żyworonku, nadziei polskiego tenisa, który wystąpił w jednym pojedynku. On ma dopiero 13 lat - opisał spotkanie R. Buczek.

###

Za nami czwarty amatorski turniej w Fabryce Energii. Zawody odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie, przy ulicy Łukasińskiego 110.

- Rekordowa liczba 35-ciu zawodników. Wysoki poziom gry w odpowiednio dobranych grupach. Od początku turnieju mamy sklasyfikowanych już 103 zawodników - podsumował turniej jej organizator R. Buczek.

###

Dnia 6 lutego 2022 r. w hali OSiR odbyły się 19. Otwarte Mistrzostwa Gminy Dębno w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Dębna. W czterech kategoriach wiekowych udział wzięło 47 zawodników. Na zawody przybyli mieszkańcy m.in. Kostrzyna, Gubina, Gorzowa, Witnicy, Stargardu, Szczecina, Wierzbięcina, a nawet Hamburga. Na samym początku wręczono Puchary dla najmłodszego i najstarszego zawodnika tego turnieju. Kategorię do lat 17 wygrał Adrian Trzópek, drugi był Jakub Zornig, a trzecia Julia Zornig. Wszyscy zawodnicy są z klubu STS Dębno. W kategorii od 18 do 49 lat zawody wygrał Bartosz Dobrowolański (Griffin's Spin Szczecin), który był przed Maciejem Makajewem (Start Gorzów Wlkp.), a trzecie miejsce zajął Kamil Rudomina (Visonex LUKS TOP Wierzbięcin). Od 50 do 69 lat zawody wygrał Artur Sawoch (STS Dębno), drugi był Bogdan Tymejczyk (ATS Stargard), a trzeci Mirosław Dobrzański (ATS Stargard). Powyżej 70 lat kategorię wygrał Jan Nowak, przed Aleksandrem Rozińskim i Zygmuntem Wolskim.

- Wygrał Dobrowolański, co nie jest zaskoczeniem. Drugi był Makajew, zawodnik ze stylem agresywnym, który trenuje po pięć godzin dziennie. Wszyscy trzej zawodnicy z tej kategorii wiekowej, to poziom II ligi - zakończył R. Buczek.

###

12 lutego 2022 r. w Tychowie odbędzie się Walentynkowy turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Tychowa. Zawody rozegrane zostaną w czterech kategoriach: szkoła podstawowa, amatorzy, 4-5 liga i OPEN.©℗

(PR)