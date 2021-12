Tenis stołowy. Chrobry Międzyzdroje wygrywa I rundę rozgrywek I ligi kobiet

W minioną sobotę, w I lidze tenisa stołowego kobiet grupy północnej UKS Chrobry Międzyzdroje wygrał u siebie z drużyną Gosrit Energa Mar-Bruk Zrb Luzino 7:3 i po pierwszej rundzie jest liderem tabeli.

- Mecz był bez historii i łatwo wygrany. Knyszewska notuje wysoką formę. Warto wspomnieć o występie Zhaludok. Jest to 50-letnia zawodniczka o stylu defensywnym. W zespole gości najlepiej jednak zagrała Krakowiak, która zdobyła 2,5 punktu. Drugi mecz na poziomie I ligi zanotowała Bartkiewicz, 14-letnia wychowanka Chrobrego Międzyzdroje. Dziś rywalizowała ze swoim macierzystym klubem - powiedział o spotkaniu R. Buczek, grający trener Top-Spinu Szczecin.

***

W meczu I ligi mężczyzn grupy północnej, Darz Bór Karnieszewice pokonał u siebie OSSM Gdańsk (8:2) i nadal plasuje się na wysokim, drugim miejscu w tabeli.

- Woskowicz jak zwykle zrobił swoje. Młodzi zawodnicy z Gdańska jeszcze nie mają szans z doświadczonymi pierwszoligowcami. W zespole gości wystąpił wychowanek UKS-u Chrobry Międzyzdroje - Michał Wandachowicz. On ma dopiero 15 lat i fajnie, że ogrywa się na poziomie pierwszoligowym - ocenia zawodnika i mecz R. Buczek.

***

W miniony weekend grała również II liga mężczyzn grupy północnej. Rozegrane zostały dwa spotkania: Top-Spin BABOLAT Szczecin przegrał u siebie z liderem rozgrywek, pierwszym zespołem Visoneksu LUKS TOP Wierzbięcin 4:6. Natomiast drugi zespół z Wierzbięcina, poniósł u siebie porażkę z Championem Police 2:8.

- Kluczowa była dyspozycja dnia, ale też szczęście. Była walka w tym meczu. Kacper Pyra prowadził już z Kamilem Kilijankiem 2:0, ale ostatecznie przegrał ten pojedynek 2:3 - ocenił drugie spotkanie R. Buczek.

***

Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek III i IV ligi w województwie zachodniopomorskim. W III lidze grupy zachodniej prowadzi Griffin's Spin, który ma komplet zwycięstw. W grupie wschodniej, liderem jest drugi zespół KTS-u Koszalinianin Koszalin.

- Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Griffin's Spin powinien awansować do II ligi, ale będzie musiał się wzmocnić, jeżeli chcę rywalizować na tym poziomie. Dwóch wiodących zawodników to za mało, żeby wygrywać spotkania. Wysoko jest również Trzynastka Szczecin, gdzie gra Paweł Kociuba wraz z synem Marcinem. Jeżeli chodzi o wschód, to liczę, że awansuję KTS Kołobrzeg, gdzie gra Kamil Sukurenko, trenowany przez Marka Łąckiego. Kamil zanotował duży progres sportowy. Dziwię się, że Marczak gra w drugiej drużynie z Koszalina. Poziomem bardziej nadaje się do pierwszego zespołu - mówi o rozgrywkach R.Buczek.

W IV lidze na czele są zespoły: UKS Zalew Stepnica (Zachód), ZTTS Złocieniec (Centrum) i UKS Czarni Pieszcz (wschód).

- Patrząc po składach, to sądzę, że te drużyny powinny awansować ligę wyżej. Pieszcz powinien powalczyć o awans z trzecim zespołem KTS-u Koszalinianin Koszalin. W Złocieńcu gra Marcin Czerniawski - dawny zawodnik superligowy. Kiedyś złote dziecko tenisa stołowego. Dotychczas rozegrał tylko cztery spotkania i oczywiście wszystkie wygrał - zakończył R.Buczek.

***

Za nami 7. kolejka cyklu Grand Prix w amatorskim tenisie stołowym. Zawody odbywają się co niedzielę, w Fabryce Energii przy ul. Łukasińskiego 110.

- Wystąpiły 23 osoby. Pogoda pokrzyżowała plany niektórym zawodnikom. Poziom turnieju był fajny. Idzie to w dobrym kierunku - opisuje rozgrywki R.Buczek.

***

Lena Wawreńczuk (Perła Połczyn-Zdrój) i Cezary Ogorzałek (STS Połczyn-Zdrój) awansowali do II GPP Żaków. Eliminacje odbyły się w Bierzwniku.

- Zawody miały się odbyć w Stepnicy, ale zostały przeniesione do Bierzwnika. W finale zagrali: Szymanowski i Ogorzałek. Pierwszy prowadził już 2:0, ale nie wytrzymał presji trybun i rodziny. Dobrze z młodzieżą pracują w SALOS-ie i Połczynie-Zdrój. Na uwagę zasługuję klub UKS TENIGA Szczecin, który istnieje dopiero rok. Na eliminacje przybył w bardzo licznym składzie, a zawodnicy zajęli wysokie miejsca - zakończył R.Buczek.

***

W miniony weekend zakończyło się również III GPP Niepełnosprawnych. W klasie 7-8 w kategorii kobiet, ponownie triumfowała Magdalena Pawłasek (KS ATS Stargard). W klasie 8 wśród mężczyzn, III miejsce zajął Maciej Połuboczko (KSI START Szczecin).

(PR)