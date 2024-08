Tenis stołowy. 46 zawodników na turnieju FETS

W Fabryce Energii rozegrano 136. turniej FETS i siódmy pod nazwą "Top Asy Rakiet", w którym udział wzięło 46 zawodników.

FETS to skrót od słów: Fabryka Energii i Top-Spin Szczecin, czyli miejsca rozgrywania turnieju oraz klubu, który odpowiada za organizację imprezy.

Rywalizacja odbyła się w pięciu grupach: A, B, C, D i E. Mecze eliminacyjne rozegrano do dwóch wygranych setów, zaś grupowe do trzech.

Zawody rozpoczęły się o godz. 10, a zakończyły o 14:58.

Turniej wygrał Michał Szymański, który wyprzedził Artura Lewańczuka i Mykhaila Myronenko. W grupie B zwyciężył Tomasz Muśnicki, wyprzedzając Sławomira Chodorowskiego i Sławomira Aleksandrowicza. W grupie C najlepszy był Dariusz Szmyt, drugi Lech Wąchnicki, a trzeci Grzegorz Lipiński. Grupę D wygrał Rafał Gustołek, przed Janem Mertą i Waldemarem Lebieckim. W ostatniej grupie zwyciężył Heorhii Davtian, przed Pawłem Łubianem i Tomaszem Rębkowskim.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się ósmy turniej FETS pn. "Top Asy Rakiet". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

(PR)