Tenis. Kto zagra w Invest in Szczecin Open 2025? Znamy nazwiska uczestników

Ubiegłoroczny triumfator Vit Kopriva, pogromca Novaka Djokovicia Dusan Lajović oraz triumfator dwóch juniorskich turniejów wielkoszlemowych Alan Ważny wystąpią w tegorocznej edycji turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open, który 8 września rozpocznie się na kortach przy al. Wojska Polskiego.
Tradycyjnie już na niespełna dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy organizatorzy przedstawili listę zgłoszonych zawodników. W tym roku nie brakuje na nich interesujących nazwisk, a wielu z tenisistów już na szczecińskich kortach z powodzeniem występowało.
Kibiców tenisa ucieszy z pewnością powrót na obiekt przy al. Wojska Polskiego Vita Koprivy. Czech to triumfator ubiegłorocznej edycji Invest in Szczecin Open i obecnie 87 zawodnik światowego rankingu. Wyżej notowany na listach ATP, na 84 miejscu, wśród zgłoszonych do szczecińskiego challengera jest tylko Roberto Carballes Baena. Hiszpan grał już w Szczecinie, a przed trzema laty był w pierwszej „pięćdziesiątce" tenisistów świata.
Z numerem 3 powinien zostać rozstawiony Carlos Taberner. Hiszpan od początku sezonu pnie się w rankingu ATP. Ze 196 miejsca wskoczył na moment do pierwszej „setki". Teraz jest na 100 miejscu, a w ostatnich miesiącach ma na swoim koncie wygrane challengery w Murci, Sassuolo oraz kilka półfinałów i finałów turniejów o randze podobnej do szczecińskiego.
Cała wspomniana „trójka" graczy ma łącznie na koncie 26 wygranych turniejów rangi ATP 125, ale szyki w Szczecinie najwyżej rozstawionym zawodnikom może pokrzyżowań kilku doświadczonych tenistów, choć obecnie niżej notowanych graczy. Jednym z nich może być Dusan Lajović. Serb przed 6 laty plasował się na 23 miejscu rankingu ATP i może pochwalić się zwycięstwami nad najlepszymi tenisistami ostatnich lat - Novakiem Djokoviciem i Daniilem Medvedevem.
Dwie dzikie karty do szczecińskiej imprezy otrzymali Polscy gracze. Ostatnia czeka do ostatniej chwili na gwiazdę światowego formatu. Z dzikim kartami zagrają triumfator wielkoszlemowych juniorskich Roland Garros i Wimbledonu w deblu Alan Ważny oraz trenujący w USA 19-latek Mateusz Lange. Z uwagi na rozgrywany tym samym czasie co Invest in Szczecin Open Puchar Davisa, na szczecińskich kortach nie zobaczymy najlepszych polskich tenisistów w tym Kamila Majchrzaka.
