Tenis. Kto zagra w Invest in Szczecin Open 2025? Znamy nazwiska uczestników

Na niespełna dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy organizatorzy przedstawili listę zgłoszonych zawodników. Fot. Stanisław Zyblewski

Ubiegłoroczny triumfator Vit Kopriva, pogromca Novaka Djokovicia Dusan Lajović oraz triumfator dwóch juniorskich turniejów wielkoszlemowych Alan Ważny wystąpią w tegorocznej edycji turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open, który 8 września rozpocznie się na kortach przy al. Wojska Polskiego.

Tradycyjnie już na niespełna dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy organizatorzy przedstawili listę zgłoszonych zawodników. W tym roku nie brakuje na nich interesujących nazwisk, a wielu z tenisistów już na szczecińskich kortach z powodzeniem występowało.

Kibiców tenisa ucieszy z pewnością powrót na obiekt przy al. Wojska Polskiego Vita Koprivy. Czech to triumfator ubiegłorocznej edycji Invest in Szczecin Open i obecnie 87 zawodnik światowego rankingu. Wyżej notowany na listach ATP, na 84 miejscu, wśród zgłoszonych do szczecińskiego challengera jest tylko Roberto Carballes Baena. Hiszpan grał już w Szczecinie, a przed trzema laty był w pierwszej „pięćdziesiątce" tenisistów świata.

Z numerem 3 powinien zostać rozstawiony Carlos Taberner. Hiszpan od początku sezonu pnie się w rankingu ATP. Ze 196 miejsca wskoczył na moment do pierwszej „setki". Teraz jest na 100 miejscu, a w ostatnich miesiącach ma na swoim koncie wygrane challengery w Murci, Sassuolo oraz kilka półfinałów i finałów turniejów o randze podobnej do szczecińskiego.

Cała wspomniana „trójka" graczy ma łącznie na koncie 26 wygranych turniejów rangi ATP 125, ale szyki w Szczecinie najwyżej rozstawionym zawodnikom może pokrzyżowań kilku doświadczonych tenistów, choć obecnie niżej notowanych graczy. Jednym z nich może być Dusan Lajović. Serb przed 6 laty plasował się na 23 miejscu rankingu ATP i może pochwalić się zwycięstwami nad najlepszymi tenisistami ostatnich lat - Novakiem Djokoviciem i Daniilem Medvedevem.

Dwie dzikie karty do szczecińskiej imprezy otrzymali Polscy gracze. Ostatnia czeka do ostatniej chwili na gwiazdę światowego formatu. Z dzikim kartami zagrają triumfator wielkoszlemowych juniorskich Roland Garros i Wimbledonu w deblu Alan Ważny oraz trenujący w USA 19-latek Mateusz Lange. Z uwagi na rozgrywany tym samym czasie co Invest in Szczecin Open Puchar Davisa, na szczecińskich kortach nie zobaczymy najlepszych polskich tenisistów w tym Kamila Majchrzaka.

(woj)