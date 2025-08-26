Tenis. Ostatnie prace na kortach przed Invest in Szczecin Open 2025

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open 2025 trwają ostatnie prace przy modernizacji kortów przy al. Wojska Polskiego.
Rozpoczęty w czerwcu kolejny etap modernizacji obiektu przy al. Wojska Polskiego obejmował rozbiórkę istniejącego budynku socjalnego oraz pomieszczenia magazynowego zlokalizowanych przy hali tenisowej, budowę chodników i dojazdu dojazdy do kortu centralnego, ogrodzenie kortu centralnego oraz renowację nawierzchni z mączki ceglanej na trzech turniejowych kortach. Inwestycja wykonywana na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji właśnie dobiega końca. Na terenie kortów trwają ostatnie prace brukarskie, montażowe i porządkowe. Całość prac kosztowała 967 tys. zł
W tym tygodniu obiekt przejmą już organizatorzy Invest in Szczecin Open, którzy jak co roku przygotują obiekt do wymogów ATP. Turniej zaplanowany w dniach 8-14 września będzie miał w tym roku rekordową pulę nagród wynoszącą 200 tysięcy dolarów. Listę uczestników szczecińskiego challengera poznamy w najbliższy czwartek.
(woj)