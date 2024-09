Tenis. Korty gotowe na turniej

Kort centralny czeka na kibiców tenisa. Fot. Dariusz GORAJSKI

Od kliku tygodni na kortach przy al. Wojska Polskiego trwają przygotowania do tegorocznej edycji tenisowego Invest in Szczecin Open 2024. Impreza rusza już w niedzielę.

Tradycyjnie już jednym z największych wyzwań organizatorów jest rozbudowa trybun kortu centralnego. Wokół głównej areny turnieju powstały już tymczasowe trybuny dla publiczności i zaproszonych gości. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że trybuny podczas najatrakcyjniejszych wieczornych meczów dnia, zapełnią się ostatniego miejsca.

Na parkingu przy hali tenisowej powstało już centrum gastronomiczno-koncertowe. To tu, od poniedziałku każdego dnia wieczorem odbywać się będą koncerty PGU Tennis Music Garden by Polska Grupa Uzdrowisk. Festiwal otworzy Jackpot z programem „Letters to Adele”, a w kolejnych dniach zaprezentują się Mimik Yu, Free Blues Band, Vespa, Antek Smykiewicz oraz Porter/Karczewska. Wstęp na korty i koncerty po godz. 20.30 będzie bezpłatny.

(woj)