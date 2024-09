Tenis. Kopriva i Pellegrino pną się w rankingu po finale Invest in Szczecin Open

Fot. Dariusz Gorajski

Triumfator Invest in Szczecin Open 2024 Vit Kopriva awansował na 133 pozycję w tenisowym rankingu ATP. Jego finałowy przeciwnik Andrea Pellegrino także zaliczył znaczący skok i zajmuje obecnie 144 miejsce.

Dla Koprivy niedzielny finał na korcie centralnym był drugim z rzędu w Szczecinie. Przed rokiem w dwusetowym meczu musiał uznać wyższość Federico Corii, którego tym razem po dramatycznym trzysetowym pojedynku wyeliminował w półfinale. W wielkim 31. edycji Invest in Szczecin Open tytuł Vit Kopriva, pokonał Andreę Pellegrino 7:5, 6:2.

- Andrea w finale był trudnym rywalem, ale wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, by wygrać ten turniej i dzisiaj ten mecz finałowy. Emocje były ogromne. Cieszę się, że trybuny były pełne i czułem wsparcie kibiców. To było super przeżycie. Tylu ludzi klaskało, gdy wprowadzałem piłkę do gry - mówił po wygranym finale Vit Kopriva.

Zwycięstwo w Szczecinie nie będzie jednak najważniejszym wydarzeniem, jakie zapamięta z tego sezonu.

- Mimo wszystko największym wydarzeniem dla mnie w tym sezonie był mecz z Novakiem Djokoviciem na Wimbledonie. Zagrać z kimś takim, to ogromne przeżycie – przyznał czeski tenisista.

Kopriva jest trzecim czeskim triumfatorem szczecińskiej imprezy. Wcześniej wygrywali tu Bohdan Ulihrach i Zdenek Kolar .W tym roku najlepszym wynikiem Koprivy było zdobycie tytułu w Grodzisku Mazowieckim w turnieju Kozerki Open.

Teraz triumfator Invest in Szczecin Open 2024 przeniósł się do Austrii, aby kontynuować sezon na turnieju w Bad Waltersdorf. W I rundzie spotka się z Austriakiem Sandro Koppem, który w drabince turnieju głównego znalazł się dzięki "dzikiej karcie". W Bad Waltersdorf zagra także kilku innych uczestników szczecińskiego turnieju. Z numerem 1 rozstawiony jest Jaume Munar, z trójką Federico Coria, a z czwórką Thiago Seyboth Wild.

Po Invest in Szczecin Open tydzień przerwy ma natomiast Andrea Pellegrino. Dla Włocha, który w rankingu ATP zaliczył awans o ponad 30 pozycji, finał w Szczecinie był najważniejszym osiągnięciem sezonu. 27-latek swój największy sukces w karierze osiągnął w poprzednim sezonie. Wraz ze swoim rodakiem Andreą Vavassorim wygrał w deblu imprezę ATP 250 w Santiago. (woj)