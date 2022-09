Tenis. Jerzy Janowicz za burtą. Szczeciński turniej z kukułczymi jajami

Tegoroczny turniej tenisowy na kortach przy al. Wojska Polskiego Pekao Szczecin Open toczy się w specyficznej atmosferze, w cieniu afery z dopuszczeniem do rozgrywek dwóch rosyjskich tenisistów, a ponadto rosyjskiego debla i to w czasie gdy armia Rosji cały czas przelewa ukraińską krew, bombardując miasta oraz wioski i dopuszczając się licznych okrucieństw... Zgłoszenie Rosjan do gry to efekt bezprecedensowej decyzji organizacji ATP, która przyznała im tzw. dzikie karty, tym samym podrzucając szczecińskim organizatorom imprezy przysłowiowe kukułcze jaja...

Najbardziej rozpoznawalny przez kibiców uczestnik 29. edycji szczecińskiej imprezy, występujący z dziką kartą Jerzy Janowicz, nie zaliczy tegorocznego startu do udanych, gdyż w I rundzie trafił na kwalifikanta Brytyjczyka Jana Choinskiego i przegrał 3:6, 4:6. Obaj tenisiści dysponowali podobnymi warunkami fizycznymi i stylem gry. O losach obu setów decydowało zaledwie jedno przełamanie, a wiele gemów rozstrzygało się dopiero po grze na przewagi. Większym spokojem i regularnością wykazał się Choinski, który był jednym z sześciu tenisistów, którzy bezpośrednio trafili z eliminacji do turnieju głównego po wygraniu dwóch spotkań. Brytyjczyk, który urodził się w Niemczech, ma polskie korzenie, gdyż jego ojciec pochodzi z Gdańska. Janowicz, czyli półfinalista szczecińskiej imprezy z 2008 roku, powraca do tenisa po dłuższej przerwie. Łodzianin dopiero od kilku tygodni rywalizuje na światowych kortach. Wystąpił już m.in. w Kozerkach, na Majorce czy w Sewilli. Na razie zajmuje 596. miejsce w rankingu ATP. (mij)