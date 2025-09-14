Tenis. Finał Invest in Szczecin Open 2025. Argentyńczyk triumfatorem

Argentyńczyk Tiago Agustin Tirante wygrał tegoroczną edycję tenisowego challengera Invest in Szczecin Open. W trwającym 82 minuty finale pokonał Pablo LLamas Ruiza 6:3, 6:2.
Trwający przez cały tydzień turniej rozkręcał się wraz z kolejnymi rundami. Już ćwierćfinały przyniosły cztery trzysetowe pojedynki, a oba półfinały trwały łącznie ponad 5 godzin. Bardzo zacięte pojedynki w drodze do finału stoczył Llamas Ruiz. W ćwierćfinale po trzech setach i 2,5-godzinnej walce wyeliminował triumfatora z poprzedniego roku Vita Koprivę, a w pasjonującym i jeszcze dłuższym sobotnim półfinale pokonał Argentyńczyka Facundo Diaz Acostę.
W finale Hiszpan trafił na kolejnego Argentyńczyka. Tiago Agustin Tirante w drodze do finału także rozegrał dwa trudne, trzysetowe pojedynki. W 1/16 imprezy odprawił triumfatora Pekao Szczecin Open 2019 Josefa Kovalika, a w półfinale po 150 minutach gry Francuza Geoffreya Blancaneaux.
Finałowy mecz był od początku pod kontrolą Tirante. Rozstawiony z numerem 2 w turnieju argentyński tenisista pozwolił rywalowi ugrać tylko 5 gemów. Zaserwował 7 asów i skutecznie returnował przy zagrywce Hiszpana. Wyraźnie lepiej czuł się na ciężkim i mokrym korcie centralnym. Za zwycięstwo zainkasował czek na 28400 dolarów, a do rankingu ATP dopisał sobie 125 punktów. (woj)