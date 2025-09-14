Tenis. Finał Invest in Szczecin Open 2025. Argentyńczyk triumfatorem

Tiago Agustin Tirante po wygraniu decydującej piłki. Fot. Dariusz Gorajski

Argentyńczyk Tiago Agustin Tirante wygrał tegoroczną edycję tenisowego challengera Invest in Szczecin Open. W trwającym 82 minuty finale pokonał Pablo LLamas Ruiza 6:3, 6:2.

Trwający przez cały tydzień turniej rozkręcał się wraz z kolejnymi rundami. Już ćwierćfinały przyniosły cztery trzysetowe pojedynki, a oba półfinały trwały łącznie ponad 5 godzin. Bardzo zacięte pojedynki w drodze do finału stoczył Llamas Ruiz. W ćwierćfinale po trzech setach i 2,5-godzinnej walce wyeliminował triumfatora z poprzedniego roku Vita Koprivę, a w pasjonującym i jeszcze dłuższym sobotnim półfinale pokonał Argentyńczyka Facundo Diaz Acostę.

W finale Hiszpan trafił na kolejnego Argentyńczyka. Tiago Agustin Tirante w drodze do finału także rozegrał dwa trudne, trzysetowe pojedynki. W 1/16 imprezy odprawił triumfatora Pekao Szczecin Open 2019 Josefa Kovalika, a w półfinale po 150 minutach gry Francuza Geoffreya Blancaneaux.

Finałowy mecz był od początku pod kontrolą Tirante. Rozstawiony z numerem 2 w turnieju argentyński tenisista pozwolił rywalowi ugrać tylko 5 gemów. Zaserwował 7 asów i skutecznie returnował przy zagrywce Hiszpana. Wyraźnie lepiej czuł się na ciężkim i mokrym korcie centralnym. Za zwycięstwo zainkasował czek na 28400 dolarów, a do rankingu ATP dopisał sobie 125 punktów. (woj)