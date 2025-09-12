Tenis. Invest in Szczecin Open 2025. Od piątku artyści, w niedzielę finał

Vit Kopriva ma szanse po raz drugi wygrać szczeciński turniej. Fot. Dariusz GORAJSKI

W weekend na kortach przy al. Wojska Polskiego zapadną decydujące rozstrzygnięcia turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. W sobotni wieczór zaplanowano finał turnieju deblowego, a w niedzielę w samo południe finał gry pojedynczej.

Tegoroczny ATP challenger nie był udany do Polaków. W grze singlowej żaden z naszych reprezentantów nie wygrał nawet seta. W grze o drugi z rzędu tytuł wciąż jest natomiast ubiegłoroczny triumfator Vit Kopriva. Czech przeszedł dwie rundy bez straty seta. Na przełamanie „hiszpańskiej” ma już szansę tylko 22-letni Pablo Llamas Ruiz, który w ćwierćfinale będzie rywalem wspomnianego Koprivy.

Równolegle z grami turnieju głównego singlistów na kortach przy al. Wojska Polskiego trwa rywalizacja deblistów, a w piątek także rozpocznie się SEC Open Tenisowy Turniej Artystów. Wśród uczestników są w tym roku m.in. Małgorzata Pieńkowska, Joanna Koroniewska, Paweł Deląg, Maciej Dowbor, Tomasz Stockinger i Karol Strasburger.

(woj)