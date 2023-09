Tenis. Federico Coria triumfatorem Invest in Szczecin Open 2023 [GALERIA, FILM]

Federico Coria w akcji. Foto: Ryszard PAKIESER

Federico Coria wygrał 30. edycję tenisowego challengera Invest in Szczecin Open 2023. W finale w niespełna dwie godziny, w dwóch setach rozprawił się z dużo niżej notowanym Czechem Vitem Koprivą 6:1, 7:6.



Coria był faworytem niedzielnego meczu finałowego. Nad rywalem miał przewagę nie tylko w rankingu ATP, ale także w doświadczeniu na zawodowych kortach. Czech przed turniejem w Szczecinie był 148 na listach ATP, a w światowym rankingu nigdy nie zawitał do czołowej „setki". Argentyńczyk tymczasem był już w lutym tego roku w pierwszej „pięćdziesiątce" najlepszych tenisistów świata, a poza „setkę" nie wypadał praktycznie od trzech lat. W Szczecinie swoją klasę Coria na dobre zaczął pokazywać do ćwierćfinałów. Wcześniej miał trochę kłopotów z niemieckimi tenisistami Squirem i Gerchem, którym oddał po secie. Od ćwierćfinałów wyraźnie już dominował na korcie. Wyżej notowanemu Hiszpanowi Munarowi i Włochowi Maestrelliemu oddał tylko po sześć gemów.

W finale Kopriva na dobre postawił się Corii dopiero w końcówce II seta. W pierwszym przegranym 1:6 Czech przegrał wszystkie swoje gemy serwisowe. To właśnie serwis, w tym sześć podwójnych błędów i żadnego asa, był największą bolączką Koprivy. W drugie partii gra początkowo znów przebiegała pod dyktando Argentyńczyka, ale w końcu Czech zmusił rywala do błędów. Mecz stał się zacięty i wyrównany, a Coria po trudnych momentach rozstrzygnął go dopiero w tie-breaku.

Federico Coria jest szóstym w historii szczecińskiego turnieju Argentyńczykiem, który triumfował na kortach przy al. Wojska Polskiego. Poprzednio wygrywali w Szczecinie Guido Andreozzi (2018), Sergio Roitman (2007), Agustín Calleri (2005), Edgardo Massa (2004) i Juan Ignacio Chela (2001)

©℗(woj)

Film: Piotr Sikora