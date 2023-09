Invest in Szczecin Open. Szczeciński turniej już bez Polaków

Fot. Ryszard Pakieser

Decydująca faza tenisowego challengera Invest in Szczecin Open toczyć się będzie już bez Polaków. W środę Maks Kaśnikowski przegrał najpierw swój pojedynek singlowy, a wieczorem w parze z Łukaszem Kubotem odpadli z rywalizacji deblistów.

W drugiej rundzie gry pojedynczej Kaśnikowskiego wyeliminował Jaume Munar wygrywając 6:4, 6:3. Rozstawiony w turnieju z "trójką" Hiszpan jest jedynym tenisistą z tego kraju, który zakwalifikował się do ćwierćfinału. W walce o końcowy triumf pozostało jeszcze też m.in. dwóch Włochów, dwóch Argentyńczyków i Czech.

W rywalizacji deblistów polskiej parze Kaśnikowski/Kubot do awansu do półfinału zabrakło 5 małych punktów. Polacy w decydującym super tie-breaku prowadzili już 5:1, ale nie sprostali najwyżej rozstawionej parze turnieju. Przegrali z Denysem Molchanowem i Davidem Vega Hernandezem 6:4, 2:6, 7-10.



- Tym charakteryzują się mecze deblowe, że jedna piłka może tutaj zmienić wszystko. Pierwszy set był na wysokim poziomie, choć rywale dominowali, to my wygraliśmy ostatnią piłkę. Przegrałem swój serwis na początku drugiej odsłony i to było kluczowe. To był moment zwrotny. Super tie-break – tu prowadziliśmy nawet 5-1, ale nie potrafiliśmy tego przytrzymać do końca. Uważam, że zostawiliśmy na korcie wszystko z Maksem. Był to dla nas zaszczyt, żeby zagrać przed szczecińską publicznością. Mam bardzo dużo super wspomnień, cieszę się, że mogłem tu zagrać. Szkoda, że przegraliśmy, ale taki jest ten sport – podsumował występ Łukasz Kubot.



Czwartkowa rywalizacja na kortach rozpocznie się o godz. 13 ćwierćfinałowym pojedynkiem singlistów Czecha Vita Koprivy i Włocha Flavio Cobolli. (woj)