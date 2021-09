Tenis. Eliminacje pechowe dla Polaków

W poniedziałek odbyły się finały eliminacji oraz I runda turnieju głównego turnieju ATP Challenger Pekao Szczecin Open, należącego do cyklu LOTOS PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski, a na kortach widzieliśmy m.in. Polaków: Daniela Michalskiego oraz Pawła Ciasia.

Dodajmy, że na starcie kwalifikacji do turnieju głównego mieliśmy pięciu Polaków, a do poniedziałkowego finału udało się awansować tylko jednemu z nich - Maciejowi Rajskiemu, który pokonał w dwóch setach Niemca Rudolfa Mollekera. Spotkanie Rajskiego z Mollekerem było ciekawe również z tego powodu, że obaj zawodnicy mierzyli się ze sobą w Szczecinie trzy lata temu. We wrześniu 2018 r. górą był Niemiec (6:3, 6:2), tym razem role się odwróciły. Polak wprawdzie nie najlepiej wszedł w mecz (w pierwszym secie przegrywał już 1:4), ale zdołał opanować sytuację i ostatecznie wygrał 7:5, 6:4. Niestety, w poniedziałek M. Rajski mimo wygrania pierwszego seta, przegrał finałową batalię z Rosjaninem Aleksiejem Watutinem 7:5, 3:6, 4:6.

Mniej powodów do radości mieli pozostali polscy kwalifikanci. Piotr Matuszewski przegrał z Holendrem Jesperem De Jongiem (3:6, 4:6), Szymon Kielan - z Amerykaninem Alexem Rybakovem (2:6, 6:2, 3:6), Maks Kaśnikowski - z Ukraińcem Witalijem Saczko (7:6, 1:6, 3:6), a Karol Drzewiecki - z Rosjaninem Bogdanem Bobrovem (2:6, 4:6).

(mij)