Tata z "Kurierem"

Olgierd Moskalewicz, jeden z najlepszych napastników w historii Pogoni Szczecin, z Wisłą Kraków dwukrotny mistrz kraju, zdobywca Pucharu Polski, Pucharu Ligi i Superpucharu, reprezentant Polski:

- Mogę zaliczyć się do długoletnich i w miarę stałych czytelników "Kuriera Szczecińskiego", a dotyczy to głównie tradycyjnego wydania na papierze. Miałem jednak okresy, gdy nie sięgałem po gazetę. Nie miało to związku z wynikami czy niepowodzeniami w sporcie, lecz chęcią odpoczynku od nadmiaru bodźców. Jako młody chłopak dość wcześnie opuściłem dom rodzinny i w Szczecinie zacząłem kupować "Kurier", ale zetknąłem się już z nim dużo wcześniej w Świdwinie, bo przynosił go mi i starszemu bratu Czarkowi, mój Świętej Pamięci Tata, zwany przez przyjaciół "Gadochą", działacz, a przede wszystkim kibic i pasjonat sportu. Do "Kuriera" mam szczególny sentyment, bo od 19 lat regularnie i obszernie relacjonuje Memoriały Gadochy, lecz niestety jubileuszowa 20. edycja nie odbyła się przed rokiem z powodu pandemii, a tegoroczna stoi pod znakiem zapytania. Zaczynam myśleć o zmianie terminu z zimy na lato i grze na trawie... ©℗

