Szermierka. Borys Skrobacki z medalem

Borys Skrobacki wygrał cztery z pięciu pojedynków na MP

Ponad 200 zawodników wystartowało w weekend w rozgrywanych w Szczecinie mistrzostwach Polski młodzików we florecie. Na podium zawodów stanął zawodnik Kusego Szczecin Borys Skrobacki.

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Floret to jedna z trzech odmian szermierki. W Szczecinie zawodnicy rywalizowali na 12 planszach w hali przy ul. Narutowicza. Z reprezentantów Kusego Szczecin najlepiej zaprezentował się Borys Skrobacki. Podopieczny trenera Huberta Szymańskiego stoczył cztery zwycięskie pojedynki i dopiero w półfinale znalazł pogromcę. Przegrał z późniejszym mistrzem Grzegorzem Kaczmarskim 8:12. Awans do półfinału zapewnił szczecinianinowi brązowy medal mistrzostw Polski.

Dobra postawa Borysa Skrobackiego na mistrzostwach Polski zaowocowała powołaniem szczecinianina do reprezentacji Polski na U14 EFC Festival Cividale del Fruli. Zawody we Włoszech są nieoficjalnymi mistrzostwa Europy tej kategorii wiekowej i rozegrane zostaną już za tydzień.

Tytuły mistrzowskie w szczecińskich zawodach, poza wspomnianym Grzegorzem Kaczmarskim (D'Artagnan Ursynów), wywalczyliMarta Sączyńska (UKS Gdańska Szkoła Szermierki) oraz drużynowo młodziczki UKS Gdańska Szkoła Szermierki i młodzicy Warty Poznań. (woj)

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