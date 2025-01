Szachy. Koszalinianin mistrzem Szczecina [GALERIA]

Przez cztery dni w Domu Kultury Klub Skolwin, już po raz czwarty, odbywały się otwarte mistrzostwa Szczecina w szachach klasycznych, w których w trzech grupach uczestniczyło 80 zawodników z Polski, Ukrainy, Niemiec i Słowacji.

W najsilniejszej 20-osobowej grupie A po intensywnych 9 rundach najlepszy wynik uzyskał wielokrotny medalista mistrzostw Polski juniorów, reprezentujący KSz Hetmana Koszalin Franciszek Bochniak. Z taką samą liczbą punktów, ale niewiele słabszą punktacją pomocniczą, zawody ukończył Wojciech Śmieszek ze Szczecina, reprezentujący warszawski klub UKS Sparta Białołęka (Śmieszek nie obronił tytułu mistrza Szczecina i w historii mistrzostw w XXI wieku nie mieliśmy jeszcze osoby, która tego dokonała). Podium uzupełnił zawodnik KSz Gryf Szczecin Andrzej Zeissel. Wyróżnienie dla najlepszego juniora do lat 16 otrzymał Robert Jodłowski (KSz Hetman Koszalin).

W grupie B rywalizację zdominował niezrzeszony Jakub Biskup, który zwyciężył z kompletem punktów, wyprzedzając Adama Siwego (KSz Gryf Szczecin) i Przemysława Kabatę (niezrzeszony). Najlepszą zawodniczką była niezrzeszona Karolina Szomańska, najlepszym 12-latkiem , Maurycy Gniadek (UKSz Skoczek Choszczno), a najlepszym 16-lastkiem - Filip Chmiel (KSz Gryf Szczecin).

W grupie C na podium stanęli niezrzeszeni. Zwyciężył Tomasz Wasilewski przed Tomaszem Garfunkelem i Adrianem Dąbrowskim. Wśród zawodniczek wyróżnienie otrzymała Daria Jaszczak, do lat 12 najlepszy był Antoni Boczek (KSz Gryf Szczecin), a do lat 16 dominował Tymoteusz Juśkowiak (UKS Biały Pion Gryfino).

(mij)

Fot. Arkadiusz Korbal