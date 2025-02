Squash. Troje szczecińskich medalistów

Szczecińscy medaliści mistrzostw Polski - Franciszek Michniewicz, Tola Otrząsek i Hanna Górecka

W weekend w klubie Hasta La Vista we Wrocławiu odbyły się mistrzostwa Polski Juniorów 2025. Rewelacyjnie spisali się w nich zawodnicy szczecińskiego Squash Zone Academy. Podopieczni trenera Marcina Szopy trzykrotnie stawali na podium i były to jedyne medale zdobyte przez zawodników z naszego regionu.

Mistrzynią Polski do lat 13 została Hanna Górecka, a do lat 19 Tola Otrząsek. Brązowy krążek wśród 19-latków wywalczył we Wrocławiu Franciszek Michniewicz. O podium w U 19 otarli się także czwarta w stawce Alicja Kraczkowska i piąty Michał Stawarski. (woj)