Squash. Ruben Somoza-Suarez najlepszy

Hiszpan Ruben Somoza-Suarez w akcji Fot. SLS

Ruben Somoza-Suarez wygrał ostatnią tegoroczną rundę Toyota Szczecińskiej Ligi Squasha rozgrywaną w Squash Zone Club.

Mimo niepewnego początku i porażki w pierwszym meczu z wracającym do rozgrywek Krzysztofem Ochocińskim z Kołobrzegu, Hiszpan odnalazł swój rytm w meczu z liderem klasyfikacji generalnej - Piotrem Chomickim. W niezwykle dramatycznym spotkaniu, obaj mieli kilka okazji na zamknięcie meczu, ale to Somoza-Suarez przy wyniku 17:16 w decydującym secie wykorzystał swoją szansę i dopisał 100 punktów do ligowego rankingu. Do wysokiej formy wrócił także Marcin Smuniewski. Świetnie poradził sobie w długich trzysetowych spotkaniach z Chomickim i Jakubem Roguskim i ostatecznie wskoczył na drugie miejsce.

Po raz kolejny najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się w drugiej grupie, w której faworytami byli Michał Matera, Patryk Zawadzki i Krzysztof Romański. Przebieg zdarzeń był jednak tak zaskakujący, że żaden z nich nie ukończył zmagań na podium. Jedynie Romański znalazł się w grupie czterech zawodników którzy wygrali 5 meczów, ale po wyliczeniach małej tabeli między zainteresowanymi, z pierwszego w karierze awansu do ekstraklasy mógł się cieszyć Michał Rutkowski oraz Mathias Eggert z Neubrandenburga.

W trzeciej grupie bezbłędny był Kacper Krzywiec, który wyprzedził doświadczonego Dariusza Przyłuskiego oraz coraz lepiej poczynającego sobie w lidze Kamila Kalinowskiego.

Najlepsze trójki kolejnych 6-ciu grup: (G4) Adam Rulewicz, Paweł Boczek, Artur Pietrzyk; (G5) Grzegorz Kwieciński, Łukasz Adamiszyn, Aleksander Iwanowski; (G6) Mateusz Sierguć, Bartosz Kaczmarek, Filip Sejbuk; (G7) Andrzej Stelmach, Łukasz Kaczmarek, Krzysztof Śmiech; (G8) Wojciech Gałek, Łukasz Patroński, Ivan Yarshou; (G9) Filip Durkacz, Paulina Drożdż, Monika Woźniak. Ligowcy Toyota SLS powrócą na parkiety w połowie stycznie, a dokładnie 11-12 stycznia w klubie Rampa Squash Club. Szczegółowe informacje o rozgrywkach znajduję się na stronie www.bo5.pl/sls.

(woj)