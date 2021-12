Squash. Osojca najlepszy

Mateusz Osojca po dłuższej przerwie wrócił do rozgrywek Toyota Szczecińskiej Ligi Squasha. Wicemistrz Polski do lat 19 sprzed 4 lat w ekspresowym tempie wygrywał swoje mecze w Squash Zone Club, którego jest wychowankiem i odniósł zasłużone zwycięstwo w 7. kolejce.

W meczu decydującym o drugim miejscu Marcin Wysocki pokonał Piotra Chomickiego 11:4, 8:11, 11:6. W drugiej grupie rywalizacja była już bardziej wyrównana. Zaskakującej porażki w pierwszym meczu doznał faworyt Przemysław Kraczkowski. Niepowodzenie z Pawłem Humeniukiem podziałało na niego mobilizująco i w kolejnych meczach nie pozwolił rywalom rozwinąć skrzydeł. Do ostatniej chwili ważyły się losy drugiego, premiowanego awansem miejsca. W ostatnim meczu tej grupy naprzeciw siebie stanęli Magda Chomicka i Łukasz Wróblewski, którzy do tego momentu wygrali po 6 spotkań. W meczu rozgrywanym do 15 punktów Wróblewski prowadził już 12:4, ale rozstrzygnięcie zapadło dopiero po emocjonującej końcówce 15:13.

Najbardziej zacięte mecze rozgrywała grupa trzecia i spędziła w squashowych klatkach zdecydowanie najwięcej czasu. Zwycięzcom Radkowi Białowolskiemu i Dariuszowi Przyłuskiemu do awansu wystarczyło pięć wygranych pojedynków. Jedno zwycięstwo mniej mieli trzeci w stawce Dorian Margraf oraz Łukasz Szymanowicz i Artur Pietrzyk. W kolejnych grupach awans wywalczyli: (G4) Przemysław Korytkowski, Remik Osowski; (G5) Marcin Mazur, Szymon Surma; (G6) Paweł Kazimierczyk, Kamil Sajkowski; (G7) Kamil Romaniec, Weronika Kuna; (G8) Anna Dominiak, Jarek Jańczuk.

W rankingu tej edycji ligi sklasyfikowanych jest już 140 graczy, a ostatnia runda w tym roku zaplanowana jest na 11-12 grudnia w Rampa Squash Club. Zapisy i informacje: www.bo5.pl/sls.

(woj)