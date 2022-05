Squash. Michniewicz najlepszy

W miniony weekend w galerii Turzyn sezon zakończyli zachodniopomorscy squashyści. W ostatniej kolejce spośród 88 uczestników najlepszy był młody Franciszek Michniewicz.

Utalentowany junior, reprezentujący Squash Zone Club, odniósł swoje premierowe zwycięstwo w ekstraklasie wyprzedzając Piotra Chomickiego i Jakuba Roguskiego. W drugiej grupie odnotowaliśmy pewne zwycięstwo Grzegorza Marcinkiana, który wyprzedził swojego imiennika, Grzegorza Etynkowskiego oraz Magdę Chomicką. Najciekawiej zapowiadała się rywalizacja w grupie trzeciej, bo na jej starcie pojawiło się trzech graczy z Koszalina, zawodnicy z Kołobrzegu, Mrzeżyna i piątka szczecinian. Na pierwszym miejscu, mimo dwóch porażek, ukończył zmagania Remigiusz Osowski, co tylko pokazuje jak wyrównana była to grupa. Na kolejnych miejscach podium uplasowali się: Łukasz Szymanowicz i powracająca do formy Sonia Rak.

A oto najlepsze trójki kolejnych grup: (G4) Karol Piotrowski, Marcin Mazur, Artur Pietrzyk; (G5) Adam Rulewicz, Rafał Trawiński, Bartłomiej Nadolski; (G6) Monika Starosta, Kamil Sajkowski, Paweł Ligocki; (G7) Rafał Smaderek, Kacper Chowański, Aleksander Iwanowski; (G8) Monika Neubauer-Muntowska, Marcin Hińcz, Rafał Nadolski; (G9) Magda Grzymkowska, Łukasz Adamiszyn, Piotr Kus. Podsumowanie rekordowego sezonu Toyota Szczecińskiej Ligi Squasha przedstawimy w przyszłym tygodniu na łamach naszej gazety. (mij)