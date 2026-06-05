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Sporty motorowodne. Wypadek Jacka Kołpaczyńskiego podczas mistrzostw Polski

Data publikacji: 05 czerwca 2026 r. 18:16
Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca 2026 r. 18:42
Sporty motorowodne. Wypadek Jacka Kołpaczyńskiego podczas mistrzostw Polski
Zniszczoną łódkę Jacka Kołpaczyńskiego udało się wyciągnąć na brzeg... Fot. Ślizg  

Podczas motorowodnych mistrzostw Polski w Żninie, o których już pisaliśmy na naszych łamach, w Klasie GT-30 rywalizacji nie ukończył Jacek Kołpaczyński (Ślizg Szczecin), bo w drugim wyścigu miał groźnie wyglądający wypadek.

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– Jechałem na drugim miejscu i wszystko wskazywało, że zmierzam po srebro, ale w czasie zawodów był silny wiatr i wywiało mnie w drugim biegu, obróciło łódkę i uderzyłem pokładem o taflę wody – powiedział J. Kołpaczyński. – Zdołałem wydostać się z łódki o własnych siłach, ale jestem trochę poobijany, a szczególnie dokucza mi ręka. Zawodów nie ukończyłem, bo zalany został silnik, a ponadto w łódce rozwarstwiła się góra z dołem, więc nie mogłem wystartować w powtórzonym biegu. Nie czuję psychicznego urazu i robię wszystko, by wystartować w kolejnych zawodach pod koniec czerwca w Chodzieży. Remontuję łódkę, przy której czeka mnie sporo pracy, bo od razu chcę wprowadzić nowe ustawienia i dokonać przeróbek. Trzeba będzie uszykować kokpit, szybkę i nowe śruby. Na wszelki wypadek przygotowuję też drugą łódkę. ©℗ 

(mij)

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