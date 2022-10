Sport niepełnosprawnych. Sukcesy Startu Szczecin

W Drzonkowie reprezentanci KSI Start Szczecin wygrali turniej w bocci, a tenisiści stołowi wywalczyli dwa brązowe medale Grand Prix Polski. Natomiast w Policach szczecińscy siatkarze na siedząco ze Startu awansowali w górę tabeli.

Reprezentanci szczecińskiego klubu okazali się najlepsi w XII Integracyjnym Turnieju Niepełnosprawnych w bocci, który został rozegrany w hali w Drzonkowie. Ekipa w składzie: Lidia Kowalczyk, Daniel i Jan Gawrońscy, Daniel Pietras w grupie pewnie ograła Start Poznań i zremisowała z Iksonem Głogów, ostatecznie wygrywając ten mecz po dogrywce. Pierwsze miejsce w grupie dawało awans od półfinału, gdzie rywalem okazała się ekipa Startu Zielona Góra. Górą 6:3 ponownie byli szczecinianie. W wielkim finale doszło w ten sposób do rewanżu z drużyną z Głogowa. Tym razem nie było wątpliwości – nasza czwórka pokonała rywali 6:2 zdobywając okazały puchar.

W tym samym czasie tenisiści stołowi walczyli w 2. Grand Prix Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym. Brązowe medale wywalczyli: Wiesław Dziliński (klasa 1-2) i Maciej Połuboczko (klasa 8).

W zakończonym w niedzielę II turnieju mistrzostw Polski w piłce siatkowej na siedząco szczeciński Start bez straty seta pokonał dwie wyprzedzające go dotąd ekipy i zameldował się w strefie tuż za podium na 4. miejscu. Po turnieju we Wrocławiu KSI Start Szczecin plasował się dopiero na 6. pozycji i w Policach musiał planować awans. Do drużyny wrócili Dariusz Cegiełka i Andrzej Sikuciński znacznie zwiększając siłę ataku naszej ekipy. Przełożyło się to na wyniki, zwłaszcza w starciach ze Startem Łódź i Gwarkiem Wilków, których w I turnieju pokonać się nie udało. W obu tych starciach szczecinianie nie stracili nawet seta znacznie poprawiając swoją sytuację w tabeli. Szczecinianie pokonali także 2:0 Paravolley Silesia II, a pozostałe dwa spotkania przegrali. Walka o medale w drugiej połowie listopada w finale MP w Łodzi będzie więc bardzo ciekawa. Wcześniej, bo na początku listopada, w Bośni i Hercegowinie odbędą się mistrzostwa świata, w których udział weźmie męska reprezentacja Polski, a w gronie powołanych na turniej jest szczecinianin Dariusz Cegiełka.

(mij)