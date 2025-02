Siatkówka. Szósta wygrana Chemika w Tauron Lidze

Fot. Dariusz Gorajski

Siatkarki Chemik wygrały szósty mecz w sezonie Tauron Ligi. Komplet punktów zdobyty w sobotę z UNI przybliżył policzanki do awansu do fazy play-off. Mistrzynie Polski awansowały na 6 pozycję w tabeli i w sezonie zasadniczym mają jeszcze do rozegrania 5 spotkań.

Chemik Police - UNI Opole 3:0 (25:18, 27:25, 25:19)

Chemik: Ociepa, Grajber-Nowakowska, Pierzchała, Partyka, Orzoł, Lokhmańczuk, Nowak (libero) oraz Ropela-Puzdrowska (libero)

Dla Chemika była to pierwsza wygrana od ponad miesiąca. Mistrzynie Polski zagrały bardzo dobre spotkanie. W ataku miału blisko 50-procentowa skuteczność, a w innych elementach gry również górowały nad rywalkami.

Już pierwszym secie Chemik zaimponował grą na skrzydłach. Grajber i Orzoł atakowały z blisko 60-procentowa skutecznością. W UNI gra opierała sia na byłej atakującej Chemika i reprezentacji Polski. Zaroślińska skończyła w tym secie 10 z 24 akcji

W II secie mecz się wyrównał, a nawet inicjatywę przejęły opolanki. Kibicom Chemika przypomniała się Połeć i UNI odskoczyły na kilka punktów. Dopiero pojawienie się na zagrywce Pierzchały pozwoliło doprowadzić do wyrównania. Chemik pierwszy raz wyszedł na prowadzenie w połowie tej partii, gdy ciężar zdobywania punktów przejęła Lokhmańczuk. W emocjonującej końcówce, granej na przewagi, to jednak Pierzchała była bohaterką. Najpierw zdobyła punkt blokiem, a potem zaserwowała asa.

W decydującej partii Chemik kontynuował dobrą grę. Skuteczne były Orzoł i Grajber-Nowakowska, punktowały obie środkowe, a ważne akcje kończyła Lokhmańczuk. Ostatnie akcje znów były jednak popisem Pierzchały. Jej dwa punktowe bloki i skończony atak zapewniły Chemikowi zwycięstwo w III secie i całym meczu za trzy punkty.

MVP spotkania wybrano Julię Orzoł. Dla przyjmującej Chemika to pierwsze w karierze takie wyróżnienie w Tauron Lidze.

(woj)