Siatkówka. Polki bliżej ćwierćfinału

Polskie siatkarki, w drugim meczu drugiej fazy mistrzostw świata pokonały bez straty seta mistrzynie olimpijskie Amerykanki i mocno przybliżyły się do awansu do ćwierćfinału. Przed drużyną Stafano Lavariniego jeszcze mecze z Kanadą i Niemcami.

USA - Polska 0:3 (23:25, 20:25, 18:25)

Polska: Korneluk, Witkowska, Górecka, Stysiak, Wołosz, Różański, Stenzel (libero) oraz Szlagowska

Polkę drugą fazę mistrzostw świata rozpoczęły od wtorkowej porażki z mistrzyniami świta Serbią 0:3. Następnego dnia podniosły się jednak po tym niepowodzeniu i rozgrywając najlepszy mecz na mistrzostwach świata wypunktowały USA. To ogromna niespodzianka, bo Amerykanki to aktualne złote medalistki olimpijskie, a na trwających mistrzostwach świata była to dopiero ich druga porażka. Najskuteczniejszą siatkarką meczu była Magdalena Stysiak zdobywczyni 18 punktów. Kolejny znakomity mecz rozegrała też środkowa Chemika Police Agnieszka Korneluk, który tym razem atakowała z 64-procentową skutecznością, skończyła 7 akcji i miał 4 punktowe bloki.

- o takim meczu musi pozostać w nas ten sportowy ogień. Musimy jednak pozostać skoncentrowani i świadomi następnych przeciwników, a nie skupiać się na tym że ograliśmy mistrzynie. Zdecydowanie chcemy wykorzystać tą wygraną jako taką „ mentalną falę” która poniesie nas dalej - mówi przed decydującymi pojedynkami selekcjoner Polek Stafano Lavarini.

Po myśli Polek rozstrzygnęły się też wszystkie pozostałe środowe mecze grupy F. Porażki Tajlandii z Niemcami, Kanady z Turcją i i Dominikany z Serbią sprawiły, że Polki awansowała na 4, premiowane awansem do ćwierćfinału miejsce w tabeli. Do rozegrania pozostały jeszcze dwie kolejki. W piątek wieczorem nasza reprezentacja zmierzy się Kanadą, która w tabeli wyprzedza o dwa punkty, a w sobotę na zakończenie II fazy mistrzostw zmierzy się z Niemkami. ©℗(woj)