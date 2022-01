Siatkówka. Grbić i Lavarini za sterami reprezentacji

Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił nazwiska nowych trenerów reprezentacji siatkarek i siatkarzy. Panie poprowadzi Stefano Lavarini, a panów Nikola Grbić.

Lavarin ma 42 lata, pracuje w klubie Igor Gorgonzola Novara, aktualnym wicemistrzu Włoch. Od 2019 roku Lavarini trenował reprezentację Korei Południowej, z którą na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio zajął czwarte miejsce.

Nikola Grbić pracował już w Polsce w Zaksie Kędzierzyn, którą sezonie 2020/2021 doprowadził do zwycięstwa w Lidze Mistrzyń. Obecnie pracuje we Włoszech, w klubie Sir Safety Perugia, w którym występuje jeden z liderów naszej drużyny narodowej Wilfredo Leon. Dla nowego selekcjonera najważniejszą imprezą w 2022 roku będą mistrzostwa świata. Siatkarze będą walczyć w Rosji o obronę tytułu wywalczonego cztery lata temu we Włoszech.

