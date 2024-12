Siatkówka. Policzanki urwały seta faworytkom

Foto: Stanisław Zyblewski

Klub Piłki Siatkowej Chemik Police SA przed poniedziałkowym meczem poinformował, że jego partnerem strategicznym na sezon 2024/25 został Orlen, a w Netto Arenie polickie siatkarki urwały seta faworyzowanym łodziankom.

Tauron Liga siatkarek: LOTTO CHEMIK Police - PGE GROT BUDOWLANI Łódź 1:3 (19:25, 25:19, 21:25, 18:25)

CHEMIK: Elena Baić, Martyna Grajber-Nowakowska, Anna Fiedorowicz, Dominika Pierzchała, Magdalena Ociepa, Wiktorija Łochmańczuk, Agata Nowak (libero) oraz Diana Dąbrowska, Julia Hewelt, Eliza Ropela-Puzdrowska (libero)

Chemik jest w tym sezonie zespołem dolnej połowy tabeli i gra nierówno, ale w dobrej formie sprawił już kilka niespodzianek i polickie siatkarki myślały o kolejnej, obejmując prowadzenie w pierwszym secie, lecz Budowlani odrobili straty z nawiązką i pewnie wygrali. Kolejną partię policzanki także rozpoczęły z animuszem od prowadzenia 4:0 i łodziankom nie pomogły dwa wzięte czasy, a gospodynie do końca seta kontrolowały przebieg boiskowych wydarzeń. Faworytki z Łodzi w kolejnej części spotkania, najbardziej wyrównanej z wszystkich, były skuteczniejsze w ataku i cały czas prowadziły, choć były nawet momenty, że zanosiło się na emocjonującą końcówkę... Ostatni set był wyrównany do wyniku 5:5, a później zespół przyjezdny już dominował, choć był fragment gry, iż zryw zachodniopomorskiej drużyny pozwolił jej zredukować duże straty, do zaledwie dwóch punktów.

W zespole z Polic najskuteczniejsza była Grajber-Nowakowska, która ustrzeliła przysłowiowe oczko, zdobywając 21 punktów, a dzielnie sekundowała jej Pierzchała, autorka 14 skończonych piłek. (mij)