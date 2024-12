Siatkówka. Policzanki bliskie niespodzianki

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W 11. kolejce Tauron Ligi, siatkarki Chemika Police SA przegrały na wyjeździe z DevelopResem Rzeszów 1:3, choć był moment, że mogły prowadzić 2:1...

Tauron Liga siatkarek: DEVELOPRES Rzeszów - LOTTO CHEMIK Police 3:1 (25:23, 23:25, 29:27, 25:14)

CHEMIK: Elena Baić, Anna Fiedorowicz, Martyna Grajber-Nowakowska, Julia Hewelt, Magdalena Ociepa, Dominika Pierzchała, Agata Nowak (libero) oraz Diana Dąbrowska.

Zdecydowanym faworytem pojedynku były siatkarki z Rzeszowa, które walczą o mistrzostwo Polski. Pierwszy set należał do gospodyń, które prowadziły kilkoma punktami, choć w pewnym momencie straciły kontrolę nad meczem i był remis 19:19. W końcówce rzeszowianki okazały się skuteczniejsze i wygrały 25:23. Druga odsłona rozpoczęła się od prowadzenia policzanek, które ani razu w tym secie nie przegrywały. W pewnym momencie Chemik prowadził 22:19, ale DevelopRes doprowadził do remisu 23:23. Kolejne dwa punkty zdobyła jednak drużyna przyjezdna i na tablicy wyników mieliśmy remis 1:1. Początek trzeciej partii był bardzo zacięty, ale od stanu 8:8 gospodynie odskoczyły na kilka punktów i wydawało się, że spokojnie wygrają tego seta. Zespół z Polic walczył jednak do końca i nawet prowadził 25:24, lecz ostatecznie gospodynie wygrały 29:27. W ostatnim secie to już była pełna dominacja rzeszowskiego zespołu, który zagrał tak, jak powinien przez całe spotkanie. Mimo ambitnej gry drużyna z Polic musiała uznać wyższość rywalek z Rzeszowa, a MVP meczu wybrano Magdalenę Jurczyk. ©℗ (PR)