Siatkówka. Podwójna rola Daniela Plińskiego

Daniel Pliński będzie miał w najbliższych tygodniach bardzo pracowity okres. Pracę trenera w II-ligowej Stalpro Błyskawicy Szczecin łączył będzie z posadą selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21, którą na przełomie wrześni i października czekają mistrzostwa świata w tej kategorii wiekowej.

Pliński posadą w kadrze przejął przed kilkoma tygodniami. Niedawno wytypował 16 zawodników, którzy będą przygotowywać się do mistrzostwa świata. W tym gronie jest urodzony w Policach Michał Girżot - syn byłej siatkarki Chemik, a obecnie zawodnik Jastrzębskiego Węgla. Mistrzostwa świata U21 zaplanowane są na dni 23 września – 3 października we Włoszech i Bułgarii. Weźmie w nich udział 16 zespołów, w tym broniący tytułu Iran oraz srebrni i brązowi medaliści z 2019 Włochy i Brazylia. Polacy znaleźli się w grupie z Bułgarią, Kubą i Bahrajnem.

Tymczasem prowadzona przez Daniela Plińskiego Stalpro Błyskawica Szczecin odsłania kadrowe karty na nowy sezon. Po przedłużeniu kontraktu z Plińskim i jego asem atutowym w składzie Marcinem Wiką, klub poinformował o przedłużeniu umów z kolejnymi siatkarzami z ubiegłorocznego składu. W szczecińskim zespole pozostanie białoruski rozgrywający Jenia Nazarow. 26-letni rozgrywający ma bardzo bogate siatkarskie CV. Reprezentował Białoruś w młodzieżowych mistrzostwach Europy. W 2016 roku już jako senior wystąpił w Lidze Europejskiej, a w 2017 roku reprezentował barwy narodowe na mistrzostwach Europy. W Stalpro Błyskawicy jest od stycznia 2021 roku.

- Ludzie tworzą drużynę. Stalpro ma wspaniałą atmosferę, doskonałą organizację oraz świetnych zawodników i trenerów. Jestem bardzo szczęśliwy, że zostaję w Szczecinie. Lubię to miasto i mieszkających w nim ludzi. Dołączenie do zespołu w środku sezonu zawsze jest trudne, uważam jednak, że rozegrane mecze stały na wysokim poziomie. Jestem pewien, że w przyszłym sezonie wraz z drużyną odniesiemy wiele zwycięstw. Musimy awansować do 1 ligi. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby osiągnąć ten wynik - mówi Jenia Nazarow.

W szczecińskim klubie zostanie też podstawowy przyjmujący Adam Kurpik, a trzeci sezon w Stalpro Błyskawicy spędzi doświadczony środkowy Michał Bukowski. Nadal grać w drużynie będą Krzysztof Zapaśnik i Bartłomiej Sikorski. Barwy Błyskawicy będzie reprezentował także młody przyjmujący Kacper Pestka. Nowym nabytkiem szczecińskiej drużyny jest Mateusz Tykfer. Libero, który swoją przygodę zaczynał w Szczecinie pod okiem Edwarda Wojneckiego grał później w seniorskich ekipach AZS Zielona Góra i Sobieski Żagań. (woj)