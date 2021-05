Siatkówka. Podwójna trenerska rola Daniela Plińskiego

Polski Związek Piłki Siatkowej postanowił powierzyć Danielowi Plińskiemu funkcję trenera reprezentacji Polski mężczyzn do lat 21. Były reprezentacyjny siatkarz będzie tym samym łączył funkcje szkoleniowe w młodzieżowej kadrze i drugoligowym zespole Stalpro Błyskawicy Szczecin, z którym nowy kontrakt podpisał przed kilkoma dniami.

Kadra narodowa do lat 21 na przełomie września i października wystąpi w mistrzostwach świata w swojej kategorii wiekowej.

- Mam szeroką kadrę. Przyglądamy się grupie 25-27 zawodników. Jeszcze w czerwcu zrobimy krótką konsultację, podczas której wyłonimy grupę 16 zawodników. Z tą ekipą spotkamy się na trzy tygodnie przed mistrzostwami, a potem do boju. Jestem przekonany, że z tym zespołem możemy zrobić fajne rzeczy dla polskiej siatkówki. Naturalnie, to ogromny zaszczyt pełnić rolę trenera reprezentacji Polski, dlatego nie miałem chwili zawahania, by podjąć się tej misji - mówi Daniel Pliński w rozmowie z oficjalną stroną Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

