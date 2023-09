Siatkówka. Pierwsze sparingi Chemika

Saliha Sahin została wybrana najlepszą przyjmującą turnieju Goleniów Cup. Fot. Ryszard Pakieser

Siatkarki Chemika zajęły drugie miejsce w rozegranym w weekend turnieju Goleniów Cup. W trakcie imprezy drużyna z Polic rozegrała pierwsze gry kontrolne przed sezonem i z trzech spotkań wygrały dwa.

Ekipa z Polic do sezonu przygotowuje się w okrojonym 9-osobowym składzie. Z Chemikiem nie trenują na razie uczestniczące w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik i Monika Fedusio. Dopiero przed październikową inauguracją sezonu do drużyny dołączy też nowa rozgrywająca Chinka Ding Xia.

Podczas turnieju w Goleniowie Chemik pokonał Budowlanych Łódź i MKS Kalisz po 3:0 i przegrał z BKS Bielsko 1:3. W drużynie z Polic w Goleniowie zadebiutowały cztery nowe zawodniczki. Saliha Sahin została uznana najlepszą przyjmującą całego turnieju, a Bruna Honorio MVP meczu z Budowlanymi. Na parkiecie zaprezentowały się także Dominika Pierzchała i Elizabeth Inneh-Varga.

Goleniów Cup po raz trzeci z rzędu wygrał BKS Bielsko, który w tym roku straciły tylko dwa sety. Chemik uplasował się na drugim, a MKS Kalisz na trzecim miejscu. Wyróżnienie indywidualne, obok Turczynki Salihy Sahin, na koniec imprezy odebrała także najlepsza blokująca Iga Wasilewska.

W nadchodzący weekend na turnieju w Nowym Dworze Chemik zmierzy się z m.in. z Radomką Radom i SC Potsdam. (woj)