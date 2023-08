Siatkówka. Chemik z nowym trenerem

Marco Fenoglio został oficjalnie ogłoszony nowym trenerem siatkarek Chemika. O pracy włoskiego szkoleniowca w Polsce głośno mówiło się już od kilku miesięcy. Fonoglio będzie czwartym trenerem polickich siatkarek w przeciągu dwóch lat.

Nowy szkoleniowiec Chemika ma 53 lata i w minionym sezonie pracował w greckim PAOKU. Swoja trenerska markę zbudował jednak w ojczyźnie. Największe sukcesy święcił w Bergamo, z którym wygrał Ligę Mistrzyń, mistrzostwo i puchar Włoch. Kolejne mistrzostwo Włoch zdobył prowadząc Novarę.

- Cieszę się z podpisania kontraktu. Wszyscy wiedzą, jak renomowanym klubem jest Chemik. Mam świadomość, jakie oczekiwania się z tym wiążą i jestem na nie gotowy. To normalne. W sporcie z presją wyniku obcujemy na co dzień, jestem doświadczonym szkoleniowcem i potrafię sobie z tym radzić. Zaczynamy przygotowania do sezonu. Na początku priorytetem będzie praca w siłowni, przygotowanie motoryczne, później zaczniemy bardziej skupiać się na technice i taktyce. Pracujmy ciężko, walczmy, a wyniki przyjdą – mówi Fenoglio.

Chemik z nowym szkoleniowcem, ale jeszcze w mocno okrojonym składzie przygotowania do nowego sezonu rozpoczyna dziś. W piątek Zespół rozpocznie przygotowania zaplanowano są spotkanie siatkarek, prezesa i sztabu szkoleniowego oraz badania oraz testy funkcjonalne. Do przyszłego tygodnia ruszy już normalny rytm treningowy. (woj)