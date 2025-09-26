Piątek, 26 września 2025 r. 
Siatkówka. Orlen partnerem Chemika

Data publikacji: 26 września 2025 r. 08:53
Ostatnia aktualizacja: 26 września 2025 r. 08:53
Siatkówka. Orlen partnerem Chemika
Polickie siatkarki będą kontynuować przygodę z Orlenem jeszcze intensywniej. Fot. Dariusz GORAJSKI  

Orlen Team pozostanie partnerem strategicznym siatkarek Chemika Police na kolejny sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, czyli Tauron Ligi. Logo koncernu pojawi się m.in. na strojach meczowych, w brandingu hali, materiałach drukowanych oraz mediach elektronicznych.

– Chemik Police to utalentowany zespół, który mądrze buduje swoją przyszłość – mówi Michał Rutkowski, dyrektor biura sponsoringu sportu Orlen. – To właśnie takie historie inspirują nas do dalszego wspierania talentów i pokazywania, jak sport zespołowy uczy, łączy i otwiera drzwi do wielkich sukcesów. Wierzymy w kobiecy sport i chcemy mu zapewniać odpowiednią przestrzeń do rozwoju.

– Orlen dołączył do naszego klubu biznesowego w zeszłym sezonie – powiedział prezes polickiego klubu Radosław Anioł. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nowy projekt Chemika potrafi być atrakcyjny marketingowo dla tak renomowanej firmy, jednej z największych w naszym kraju. Dołożymy wszelkich starań, aby wynik reklamowy wykręcony przed rokiem był równie dobry, a nawet jeszcze lepszy.

(woj)

